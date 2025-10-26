DE
FR
Abonnieren

Einsatz trotzdem fraglich
Behrens ist in Genf mit dabei

Schwieriges Pflaster für Lugano am Sonntagnachmittag gemäss der Statistik: Die Tessiner gastieren bei Servette in Genf (16.30 Uhr). Geht der Aufwärtstrend weiter? Das sind die News zum Spiel.
Publiziert: 07:40 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Im Fokus bei Lugano: Stürmer Kevin Behrens.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • So stehts um Behrens vor dem Duell mit Servette
  • Geht bei Dos Santos der Knopf auf? Croci-Torti litt mit
  • Lugano hat mit Zanotti eine starke Kraft zurück
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_909.JPG
RMS_Portrait_AUTOR_465.JPG
Carlo Emanuele Frezza und Simon Strimer

Die News der Woche

Die ganze Woche gab es Fragezeichen um Kevin Behrens. Der Grund: Gegen den FCZ zog er sich einen Nasenbeinbruch zu. Zwar konnte er trotzdem mittrainieren. Allerdings hat ihn die massgeschneiderte Schutzmaske zunächst noch etwas in der Sicht eingeschränkt und gestört. Am Samstag herrscht dann Klarheit. Die Maske hat ein Update gekriegt und der Stürmer hat die Reise nach Genf mit angetreten. Ein Einsatz von Beginn weg ist trotzdem fraglich. 

Die grosse Frage

Schafft es Lugano erstmals in dieser Saison über den Strich? Der Saisonstart war katastrophal. Inzwischen haben sich die Tessiner gefangen. In den letzten vier Partien blieben sie ungeschlagen – drei davon konnten sie sogar gewinnen. Nun winkt im Fall eines nächsten Dreiers im Auswärtsspiel gegen Servette zum ersten Mal in dieser Saison eine Klassierung in den Top 6.

Gesagt ist gesagt

«Ich freue mich mehr für ihn als für uns, weil er unter dieser Situation gelitten hat – und das hat man gesehen.» So äusserte sich Mattia Croci-Torti nach dem 1:0-Sieg gegen den FCZ über die aktuelle Form des einzigen Torschützen Daniel Dos Santos (22). Der Berner Oberländer kommt im Tessin so langsam aber sicher in Fahrt. Über ein Jahr ist seit seinem Transfer aus Thun inzwischen vergangen. Noch nie skorte er so fleissig, wie jetzt. In den letzten drei Super-League-Partien gelangen ihm 2 Tore und 1 Assist.

Mögliche Aufstellung

Von Ballmoos; Zanotti, Papadopoulos, Mai, Alioski; Grgic, Bislimi; Cimignani, Dos Santos, Mahou; Behrens/Parsemain.

Super League aktuell
«Das Team hat den Glauben verloren»
interview
FCZ-Canepa über Trainer-Knall
«Das Team hat den Glauben verloren»
Das SMS kam an van der Gaags Geburtstag
Darum knallte es beim FCZ
Das SMS kam an van der Gaags Geburtstag
In jedem anderen Klub wäre Malenovic jetzt unter Druck
Kommentar
Zum Rauswurf des FCZ-Trainers
In jedem anderen Klub wäre der Sportchef mächtig unter Druck
YB-Coach Contini reagiert gelassen auf klare Spycher-Forderung
Mit Video
Nach Sieg gegen Ludogorez
YB-Coach Contini reagiert gelassen auf klare Spycher-Forderung
Wie es zur Winti-Rückkehr von Patrick Rahmen kam
Auch YB-Spycher machte mit
Wie es zur Winti-Rückkehr von Patrick Rahmen kam
«Es hat mich verwundert, dass das viral geht»
Mit Video
Interview
«Ich bin sehr selbstkritisch»
YB-Coach über «Contini raus!»-Rufe

Wer fehlt?

Steffen, Bottani, Kelvin, Kendouci (alle verletzt).

Hast du gewusst, dass...

... Lugano in der Super League nur ein Spiel auswärts in Genf gegen Servette gewonnen hat? Dies aus zwölf Spielen und seit der Super-League-Reform 2003. Einen grossen Sieg feierten die Tessiner jedoch zudem im April 2023 im Cup-Halbfinal in Genf – im Penaltyschiessen vor 12'500 Fans.

Aufgepasst auf

Zwei Spiele, zwei Assists: Nach der Verletzungspause und seinem geplatzten Auslandwechsel hat sich Mattia Zanotti (22) bei Lugano wieder ins Rampenlicht gespielt. Besonders stark waren seine beiden Tacklings vor dem Assist zum 1:0-Sieg gegen den FCZ. Knüpft Zanotti da an?

Das erwartet dich, wenn du deinem Lieblingsklub folgst
1:06
Neue Welt für Fans:Das erwartet dich, wenn du deinem Lieblingsklub folgst
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 9 Runden:

1. Zanotti 5,0
2. Von Ballmoos, 4,4
3. Papadopoulos 4,3
Hier gehts zu allen Lugano-Noten.

Der Schiedsrichter

Luca Cibelli.

Der Gegner

Bei Servette weist Oldie Stevanovic eine eindrückliche Statistik auf. Hier erscheint das Servette-Inside.

10

Spieltag

Sa., Sion – Thun, 18 Uhr
Sa., St. Gallen – GC, 18 Uhr
Sa., Winterthur – Luzern, 20.30 Uhr
So., FCZ – YB, 14 Uhr
So., Lausanne – Basel, 16.30 Uhr
So., Servette – Lugano, 16.30 Uhr

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
10
7
22
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
10
13
21
3
FC Basel
FC Basel
9
9
18
4
FC Sion
FC Sion
10
3
15
5
FC Luzern
FC Luzern
10
1
14
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
9
-2
14
7
FC Lugano
FC Lugano
9
-2
13
8
FC Zürich
FC Zürich
9
-3
13
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
9
1
9
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
10
-4
9
11
Servette FC
Servette FC
9
-5
8
12
FC Winterthur
FC Winterthur
10
-18
3
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
FC Lugano
FC Lugano
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Lugano
        FC Lugano
        Super League
        Super League