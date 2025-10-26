Schwieriges Pflaster für Lugano am Sonntagnachmittag gemäss der Statistik: Die Tessiner gastieren bei Servette in Genf (16.30 Uhr). Geht der Aufwärtstrend weiter? Das sind die News zum Spiel.

Behrens ist in Genf mit dabei

1/4 Im Fokus bei Lugano: Stürmer Kevin Behrens. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts So stehts um Behrens vor dem Duell mit Servette

Geht bei Dos Santos der Knopf auf? Croci-Torti litt mit

Die News der Woche

Die ganze Woche gab es Fragezeichen um Kevin Behrens. Der Grund: Gegen den FCZ zog er sich einen Nasenbeinbruch zu. Zwar konnte er trotzdem mittrainieren. Allerdings hat ihn die massgeschneiderte Schutzmaske zunächst noch etwas in der Sicht eingeschränkt und gestört. Am Samstag herrscht dann Klarheit. Die Maske hat ein Update gekriegt und der Stürmer hat die Reise nach Genf mit angetreten. Ein Einsatz von Beginn weg ist trotzdem fraglich.

Die grosse Frage

Schafft es Lugano erstmals in dieser Saison über den Strich? Der Saisonstart war katastrophal. Inzwischen haben sich die Tessiner gefangen. In den letzten vier Partien blieben sie ungeschlagen – drei davon konnten sie sogar gewinnen. Nun winkt im Fall eines nächsten Dreiers im Auswärtsspiel gegen Servette zum ersten Mal in dieser Saison eine Klassierung in den Top 6.

Gesagt ist gesagt

«Ich freue mich mehr für ihn als für uns, weil er unter dieser Situation gelitten hat – und das hat man gesehen.» So äusserte sich Mattia Croci-Torti nach dem 1:0-Sieg gegen den FCZ über die aktuelle Form des einzigen Torschützen Daniel Dos Santos (22). Der Berner Oberländer kommt im Tessin so langsam aber sicher in Fahrt. Über ein Jahr ist seit seinem Transfer aus Thun inzwischen vergangen. Noch nie skorte er so fleissig, wie jetzt. In den letzten drei Super-League-Partien gelangen ihm 2 Tore und 1 Assist.

Mögliche Aufstellung

Von Ballmoos; Zanotti, Papadopoulos, Mai, Alioski; Grgic, Bislimi; Cimignani, Dos Santos, Mahou; Behrens/Parsemain.

Wer fehlt?

Steffen, Bottani, Kelvin, Kendouci (alle verletzt).

Hast du gewusst, dass...

... Lugano in der Super League nur ein Spiel auswärts in Genf gegen Servette gewonnen hat? Dies aus zwölf Spielen und seit der Super-League-Reform 2003. Einen grossen Sieg feierten die Tessiner jedoch zudem im April 2023 im Cup-Halbfinal in Genf – im Penaltyschiessen vor 12'500 Fans.

Aufgepasst auf

Zwei Spiele, zwei Assists: Nach der Verletzungspause und seinem geplatzten Auslandwechsel hat sich Mattia Zanotti (22) bei Lugano wieder ins Rampenlicht gespielt. Besonders stark waren seine beiden Tacklings vor dem Assist zum 1:0-Sieg gegen den FCZ. Knüpft Zanotti da an?

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 9 Runden:

1. Zanotti 5,0

2. Von Ballmoos, 4,4

3. Papadopoulos 4,3

Hier gehts zu allen Lugano-Noten.

Der Schiedsrichter

Luca Cibelli.

Der Gegner

Bei Servette weist Oldie Stevanovic eine eindrückliche Statistik auf. Hier erscheint das Servette-Inside.

10 Spieltag

Sa., Sion – Thun, 18 Uhr

Sa., St. Gallen – GC, 18 Uhr

Sa., Winterthur – Luzern, 20.30 Uhr

So., FCZ – YB, 14 Uhr

So., Lausanne – Basel, 16.30 Uhr

So., Servette – Lugano, 16.30 Uhr