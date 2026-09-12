Blick-Kolumnist Kubilay Türkyilmaz sieht das neue Stadion als letztes Puzzleteil, weshalb Lugano diese Saison dominieren wird. Er erwartet einen Sieg gegen den einzigen Mitkonkurrenten YB, womit bereits eine Vorentscheidung fallen würde.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FC Lugano vor Meisterschaft: Neue AIL-Arena verdoppelt Zuschauerzahlen

Angestelltenzahl des Vereins unter Joe Mansueto von 100 auf 180 gestiegen

Mit Siegen gegen YB und St. Gallen hätte Lugano neun Punkte Vorsprung auf die Berner

Kubilay Türkyilmaz Blick-Kolumnist

Lugano war in den vergangenen Jahren das eine oder andere Mal nahe am Meistertitel. Das Einzige, was noch fehlte, war ein «richtiges» Stadion. Mit der AIL-Arena hat sich die Zuschauerzahl verdoppelt. In solch ein Stadion läuft ein Spieler mit breiterer Brust ein als auf eine Baustelle. Das gilt auch für die Fans. Die betreten die Arena mit viel mehr Enthusiasmus, als echte Tifosi. Wie die Fans von YB, Basel, Luzern oder St. Gallen.

Lugano ist Fussballstadt geworden! Das ist der Hauptgrund, weshalb Lugano sicher Meister werden wird, womit ich meine Vorsaison-Prognose erhärte. Die übrigen Gründe: Das Kader ist exzellent. Jede Position ist derart gut doppelt besetzt, dass es bei den Wechseln zu keinem Bruch kommt. Im Gegenteil: Die Joker haben schon einige Spiele entschieden.

Angestelltenzahl von 100 auf 180 angewachsen

Apropos Spieler: Die sehen nicht, wie oft in der Vergangenheit, den FCL als Durchlauferhitzer. Als Klub, um einzig den nächsten grösseren Karriereschritt vorzubereiten. CEO Martin Blaser hat den FC Lugano auf ein neues Level gehievt. Mit Geduld, mit Weitsicht, mit visionärem Denken. Und das dazu nötige Geld ist da. Für Klubbesitzer Joe Mansueto bedeutet der FCL echte Passion. Er schiesst ein, was nötig ist, Geld ist kein Thema mehr. Und so ist die Anzahl Angestellter, die zu Zeiten von Angelo Renzetti rund 100 betrug, auf 180 angewachsen.

Crus hat die Garderobe fest im Griff

Und dann ist da natürlich der Trainer. Was Mattia Croci-Torti macht, ist sackstark. Die Kabine eines personell derart gut aufgestellten Teams im Griff zu haben und bei Laune zu halten, ist alles andere als einfach. Crus schafft das. Und, auch das soll nicht verschwiegen sein, bisher hat er auch das nötige Schlachtenglück gehabt. Auch der Sportchef muss nun nicht mehr irgendwo in Chicago gesucht werden. Sebastian Pelzer ist permanent vor Ort, sehr präsent und macht einen Top-Job. Einzig ein Mittelfeldspieler fehlt noch, um Grgic und Bislimi ein wenig zu entlasten. Speziell, wenn es in die Ligaphase der Conference League geht.

Das Spiel am Samstag ist bereits ein wegweisendes. Bei einem Sieg gegen YB hätten die Ticinesi sechs Punkte Vorsprung auf die Berner. Wenn am Mittwoch noch ein Sieg im Nachtragspiel gegen St. Gallen dazukommt, sind es neun! Das wäre dann bereits ein riesiger Schritt Richtung Titel. Ja sogar eine kleine Vorentscheidung, denn ich sehe keine dritte Mannschaft, die in dieses Rennen eingreifen kann.

Wie soll YB gegen das Tessiner Bollwerk drei Tore machen?

Und Lugano wird dieses Spiel gewinnen. Trotz der imposanten Offensivpower der Berner. In diesem Bereich sind Letztere sogar eine Spur besser als die Tessiner. Aber defensiv hat das Team von Croci-Torti die Nase deutlich vorn. Weshalb ich einfach nicht sehe, wie YB drei Tore gegen dieses Bollwerk gelingen sollen.

Die Frage ist bereits eine andere: Wird Lugano wie Basel und YB in der Lage sein, über Jahre ganz vorn zu stehen? Ich meine: ja.

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