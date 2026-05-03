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Durch die Strassen von Thun
Der Meisterbus rollt in Richtung Innenstadt

Der Meisterbus des FC Thun ist unterwegs in die Stadt.
Publiziert: 03.05.2026 um 18:59 Uhr
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