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Bamert kämpft mit Tränen
«Das löst gerade sehr viele Emotionen aus»

Thun-Spieler Jan Bamert zeigt sich im Interview emotional nach dem Meistertitel des FC Thun.
Publiziert: 03.05.2026 um 16:36 Uhr
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