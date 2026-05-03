DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Brack Super League
Super League: Jan Bamert über die Bedeutung des Titels
Bamert kämpft mit Tränen
«Das löst gerade sehr viele Emotionen aus»
Thun-Spieler Jan Bamert zeigt sich im Interview emotional nach dem Meistertitel des FC Thun.
Publiziert: 03.05.2026 um 16:36 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Alles zur Thuner Meisterparty
0:56
Inklusive Champagner-Regen
So feierte Thun den Titel in der Stockhorn-Arena
1:37
Thun-Stars werden emotional
«So etwas zu erleben ist unbeschreiblich»
0:16
Ansprache von Präsident Gerber
«Nicht Basel, YB oder Zürich – sondern der FC Thun!»
2:34
Bamert kämpft mit Tränen
«Das löst gerade sehr viele Emotionen aus»
0:32
Meisterliche Jubel-Traube
So reagieren die Thun-Stars auf den Schlusspfiff
0:27
In Thun gibts kein Halten mehr
So reagiert die Stockhorn Arena aufs 2:0 von Sion
0:24
Nach Sion-Führungstreffer
Die Stockhorn Arena ist in Feierlaune
0:17
Von wegen Sion-Führung
VAR-Entscheid sorgt für Raunen bei den Thun-Fans
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen