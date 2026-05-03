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Super League: Das sagen die Thun-Spieler zum Titelgewinn
Jetzt werden die Thun-Stars emotional
«So etwas zu erleben ist unbeschreiblich»
Marco Bürki, Leonardo Bertone und Mauro Lustrinelli sprechen nach dem Meistertitel über ihre Emotionen.
Publiziert: 03.05.2026 um 17:58 Uhr
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