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Jetzt werden die Thun-Stars emotional
«So etwas zu erleben ist unbeschreiblich»

Marco Bürki, Leonardo Bertone und Mauro Lustrinelli sprechen nach dem Meistertitel über ihre Emotionen.
Publiziert: 03.05.2026 um 17:58 Uhr
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