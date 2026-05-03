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Blick ist hautnah dabei
Thuner Meisterhelden werden von den Fans empfangen

Die Meisterhelden von Thun erhalten einen spektakulären Empfang auf dem Rathausplatz.
Publiziert: 03.05.2026 um 20:59 Uhr
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