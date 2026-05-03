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Ansprache von Präsident Gerber
«Nicht Basel, YB oder Zürich – sondern der FC Thun!»

Thun-Präsident Andres Gerber hält in der Stockhorn Arena eine Ansprache nach dem Meistertitel.
Publiziert: 03.05.2026 um 17:15 Uhr
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