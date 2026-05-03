DE
FR
Abonnieren

In Thun gibts kein Halten mehr
So reagiert die Stockhorn Arena aufs 2:0 von Sion

In der Thuner Stockhorn Arena gibt es nach dem zweiten Sion-Treffer kein Halten mehr.
Publiziert: 03.05.2026 um 15:34 Uhr
|
Aktualisiert: 03.05.2026 um 15:51 Uhr
Kommentieren
Alles zur Thuner Meisterparty
In diesem Artikel erwähnt
FC Sion
FC Sion
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen