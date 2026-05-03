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So reagiert die Stockhorn Arena Sion-Führung
In Thun gibts kein Halten mehr
So reagiert die Stockhorn Arena aufs 2:0 von Sion
In der Thuner Stockhorn Arena gibt es nach dem zweiten Sion-Treffer kein Halten mehr.
Publiziert: 03.05.2026 um 15:34 Uhr
|
Aktualisiert: 03.05.2026 um 15:51 Uhr
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