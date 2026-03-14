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Die Stimmen zum Spiel im Letzi
Tsawa: «Diese späten Gegentore sind richtig bitter»

Cheveyo Tsawa, Juan José Perea und Benjamin Kololli sprechen über die FCZ-Niederlage gegen Sion.
Publiziert: 21:33 Uhr
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Die Highlights des 30. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
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