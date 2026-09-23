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Die Pläne der Super-Ligisten während der XXL-Pause
Der Meister hat Ferien und ein Team testet gegen ManUtd

Aufgrund der XXL-Länderspielpause pausiert die Super League drei Wochen. Wer geht in die Ferien? Und wer trainiert durch? Ein Team spielt gegen Manchester United. Blick liefert dir eine Übersicht aller Teams der Super League.
Publiziert: 12:11 Uhr
|
Aktualisiert: 12:26 Uhr
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Der FC Basel hat bis Dienstag frei und danach soll der neue Trainer übernehmen.
Foto: Philipp Kresnik/freshfocus
Fussball Redaktion

Lugano

Der Leader trainiert bis Donnerstag normal, hat dann übers Wochenende aber frei. Es folgt eine Woche im normalen Trainingsbetrieb mit einem Testspiel gegen einen noch unbekannten internationalen Gegner am kommenden Wochenende.

YB

Die Spieler von YB geniessen ein freies verlängertes Wochenende. Danach gehts zurück in den Trainingsbetrieb und am Freitag, 2. Oktober, tragen die Berner in Aarau ein Testspiel aus.

Sion

Lange frei hatten die Spieler von Sion nicht. Nur am Sonntag und Montag nach dem FCZ-Spiel konnten die Akteure ihre Beine hochlagern. Danach gehts im normalen Trainingsbetrieb weiter, ehe zwei Testspiele anstehen. Am Donnerstag gegen Challenge-Ligist Lausanne-Ouchy und am Freitag in der kommenden Woche auswärts gegen den französischen Zweitligisten Saint-Étienne.

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Basel

Von Donnerstag bis und mit Montag haben die Bebbi frei. Und danach einen neuen Chef? Im Optimalfall soll ab Dienstag der neue Coach das Training leiten. Seinen ersten Auftritt an der Seitenlinie hat er dann am 3. Oktober, wenn der FCB gegen Super-League-Absteiger Winterthur ein Testspiel absolviert.

St. Gallen

Ferien sind angesagt. Der FCSG hat die ganze erste Woche der Länderspielpause frei. Danach gehts wieder im Trainingsbetrieb weiter und am 3. Oktober sind die Espen für ein Testspiel beim SC Brühl zu Gast. Das Team aus der Promotion League feiert mit dieser Partie sein 125-jähriges Jubiläum.

Luzern

Von Dienstag bis Donnerstag absolvieren die FCL-Profis in der ersten Woche öffentliche Trainings. Neben dem freien Montag haben die Luzerner dann auch das Wochenende frei. Eine Woche später reisen sie für ein Testspiel nach Deutschland. Am Samstag, 3. Oktober, spielt der FCL um 13 Uhr gegen Bundesligist Freiburg – auf dem Trainingsgelände des Europa-Park-Stadions.

FCZ

Nach dem Sion-Spiel haben die Zürcher am Montag frei, ehe sie von Dienstag bis Donnerstag wieder trainieren. Am Freitag steht ein Testspiel gegen Challenge-League-Klub Xamax an, gefolgt von einigen freien Tagen.

Servette

Die Genfer bleiben im normalen Trainingsbetrieb. Ob ein Testspiel stattfindet, ist noch nicht ganz geklärt. Möglich ist eine Partie auswärts gegen den französischen Zweitligisten Annecy.

Thun

Alle Thuner, die keinen Trainingsrückstand aufweisen, bekommen eine Woche frei. Welche Spieler nach Marbella fliegen und wie Coach Privitelli die Ferien erklärt, liest du hier. In der zweiten Woche absolviert der Meister ein Testspiel gegen Kriens und trainiert wieder im normalen Betrieb.

GC

Nach dem Trainer-Knall um Peter Zeidler wird bei den Hoppers die Suche nach dem neuen Coach im Fokus stehen. Daneben trainieren die Hoppers ganz normal weiter und absolvieren auf dem GC-Campus zwei Testspiele gegen Challenge-League-Teams. Am 24. September gegen Aarau unter Ausschluss der Öffentlichkeit und am 3. Oktober vor Publikum gegen Yverdon.

Vaduz

Die Liechtensteiner trainieren noch bis am Freitag und haben danach drei Tage Pause. Am 2. Oktober absolviert Vaduz dann ein Testspiel im österreichischen Bregenz.

Lausanne

Das Schlusslicht verbringt zuerst eine Woche in der Schweiz und fliegt dann nach Manchester, um dort gegen eine Jugendmannschaft von Manchester United anzutreten. Die Auswahl könnte durch Spieler aus der ersten Mannschaft verstärkt werden, die nicht mit ihren Nationalteams unterwegs sind. Ziel der Reise: Die Beziehungen zum Partnerverein aus England stärken.

Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
9
20
25
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
9
13
19
3
FC Sion
FC Sion
9
9
19
4
FC Basel
FC Basel
9
0
13
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
9
-3
13
6
FC Luzern
FC Luzern
9
-1
12
7
FC Zürich
FC Zürich
9
-6
11
8
Servette FC
Servette FC
9
-2
10
9
FC Thun
FC Thun
9
-8
10
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
9
-11
8
11
FC Vaduz
FC Vaduz
9
-3
6
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
9
-8
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Manchester United
Manchester United
Super League
Super League
FC Sion
FC Sion
Servette FC
Servette FC
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Basel
FC Basel
BSC Young Boys
BSC Young Boys
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
FC Thun
FC Thun
FC Vaduz
FC Vaduz
FC Zürich
FC Zürich
Grasshopper Club Zürich
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        FC Basel
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        BSC Young Boys
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        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        FC Lugano
        FC Lugano
        FC Luzern
        FC Luzern
        FC Thun
        FC Thun
        FC Vaduz
        FC Vaduz
        FC Zürich
        FC Zürich
        Grasshopper Club Zürich
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