Aufgrund der XXL-Länderspielpause pausiert die Super League drei Wochen. Wer geht in die Ferien? Und wer trainiert durch? Ein Team spielt gegen Manchester United. Blick liefert dir eine Übersicht aller Teams der Super League.

Fussball Redaktion

Lugano

Der Leader trainiert bis Donnerstag normal, hat dann übers Wochenende aber frei. Es folgt eine Woche im normalen Trainingsbetrieb mit einem Testspiel gegen einen noch unbekannten internationalen Gegner am kommenden Wochenende.

YB

Die Spieler von YB geniessen ein freies verlängertes Wochenende. Danach gehts zurück in den Trainingsbetrieb und am Freitag, 2. Oktober, tragen die Berner in Aarau ein Testspiel aus.

Sion

Lange frei hatten die Spieler von Sion nicht. Nur am Sonntag und Montag nach dem FCZ-Spiel konnten die Akteure ihre Beine hochlagern. Danach gehts im normalen Trainingsbetrieb weiter, ehe zwei Testspiele anstehen. Am Donnerstag gegen Challenge-Ligist Lausanne-Ouchy und am Freitag in der kommenden Woche auswärts gegen den französischen Zweitligisten Saint-Étienne.

Basel

Von Donnerstag bis und mit Montag haben die Bebbi frei. Und danach einen neuen Chef? Im Optimalfall soll ab Dienstag der neue Coach das Training leiten. Seinen ersten Auftritt an der Seitenlinie hat er dann am 3. Oktober, wenn der FCB gegen Super-League-Absteiger Winterthur ein Testspiel absolviert.

St. Gallen

Ferien sind angesagt. Der FCSG hat die ganze erste Woche der Länderspielpause frei. Danach gehts wieder im Trainingsbetrieb weiter und am 3. Oktober sind die Espen für ein Testspiel beim SC Brühl zu Gast. Das Team aus der Promotion League feiert mit dieser Partie sein 125-jähriges Jubiläum.

Luzern

Von Dienstag bis Donnerstag absolvieren die FCL-Profis in der ersten Woche öffentliche Trainings. Neben dem freien Montag haben die Luzerner dann auch das Wochenende frei. Eine Woche später reisen sie für ein Testspiel nach Deutschland. Am Samstag, 3. Oktober, spielt der FCL um 13 Uhr gegen Bundesligist Freiburg – auf dem Trainingsgelände des Europa-Park-Stadions.

FCZ

Nach dem Sion-Spiel haben die Zürcher am Montag frei, ehe sie von Dienstag bis Donnerstag wieder trainieren. Am Freitag steht ein Testspiel gegen Challenge-League-Klub Xamax an, gefolgt von einigen freien Tagen.

Servette

Die Genfer bleiben im normalen Trainingsbetrieb. Ob ein Testspiel stattfindet, ist noch nicht ganz geklärt. Möglich ist eine Partie auswärts gegen den französischen Zweitligisten Annecy.

Thun

Alle Thuner, die keinen Trainingsrückstand aufweisen, bekommen eine Woche frei. Welche Spieler nach Marbella fliegen und wie Coach Privitelli die Ferien erklärt, liest du hier. In der zweiten Woche absolviert der Meister ein Testspiel gegen Kriens und trainiert wieder im normalen Betrieb.

GC

Nach dem Trainer-Knall um Peter Zeidler wird bei den Hoppers die Suche nach dem neuen Coach im Fokus stehen. Daneben trainieren die Hoppers ganz normal weiter und absolvieren auf dem GC-Campus zwei Testspiele gegen Challenge-League-Teams. Am 24. September gegen Aarau unter Ausschluss der Öffentlichkeit und am 3. Oktober vor Publikum gegen Yverdon.

Vaduz

Die Liechtensteiner trainieren noch bis am Freitag und haben danach drei Tage Pause. Am 2. Oktober absolviert Vaduz dann ein Testspiel im österreichischen Bregenz.

Lausanne

Das Schlusslicht verbringt zuerst eine Woche in der Schweiz und fliegt dann nach Manchester, um dort gegen eine Jugendmannschaft von Manchester United anzutreten. Die Auswahl könnte durch Spieler aus der ersten Mannschaft verstärkt werden, die nicht mit ihren Nationalteams unterwegs sind. Ziel der Reise: Die Beziehungen zum Partnerverein aus England stärken.