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Wegen fehlendem Zug
Schon wieder muss ein Super-League-Spiel vorverlegt werden

Lugano gegen Luzern am 10. Oktober findet neu um 18 anstelle von 20.30 Uhr statt. Grund ist erneut die fehlende Rückreisemöglichkeit für die Auswärtsfans.
Publiziert: vor 23 Minuten
|
Aktualisiert: vor 12 Minuten
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Schon Lugano gegen YB am 12. September musste früher angepfiffen werden.
Foto: Marusca Rezzonico/freshfocus

Auch nach der Nati-Pause gibts am Samstag kein 20.30-Uhr-Spiel in der Super League. Lugano gegen Luzern, das eigentlich um diese Zeit hätte stattfinden sollen, ist von der Liga auf 18 Uhr angesetzt worden.

«Bei einer Ansetzung um 20.30 Uhr kann die Rückreise der Gästefans mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht gewährleistet werden», begründet die SFL den Entscheid. 

Schon in den letzten beiden Runden mussten mit Lugano – YB sowie Sion – FCZ die späten Samstags-Spiele aus Rücksicht auf die Gästefans vorverlegt werden. Extrazüge bietet die SBB ausserhalb des regulären Fahrplans seit dieser Saison nicht mehr an. 

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
9
20
25
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
9
13
19
3
FC Sion
FC Sion
9
9
19
4
FC Basel
FC Basel
9
0
13
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
9
-3
13
6
FC Luzern
FC Luzern
9
-1
12
7
FC Zürich
FC Zürich
9
-6
11
8
Servette FC
Servette FC
9
-2
10
9
FC Thun
FC Thun
9
-8
10
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
9
-11
8
11
FC Vaduz
FC Vaduz
9
-3
6
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
9
-8
6
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