Schon wieder muss ein Super-League-Spiel vorverlegt werden

Lugano gegen Luzern am 10. Oktober findet neu um 18 anstelle von 20.30 Uhr statt. Grund ist erneut die fehlende Rückreisemöglichkeit für die Auswärtsfans.

Auch nach der Nati-Pause gibts am Samstag kein 20.30-Uhr-Spiel in der Super League. Lugano gegen Luzern, das eigentlich um diese Zeit hätte stattfinden sollen, ist von der Liga auf 18 Uhr angesetzt worden.

«Bei einer Ansetzung um 20.30 Uhr kann die Rückreise der Gästefans mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht gewährleistet werden», begründet die SFL den Entscheid.

Schon in den letzten beiden Runden mussten mit Lugano – YB sowie Sion – FCZ die späten Samstags-Spiele aus Rücksicht auf die Gästefans vorverlegt werden. Extrazüge bietet die SBB ausserhalb des regulären Fahrplans seit dieser Saison nicht mehr an.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos