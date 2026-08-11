Er ist mit dem klaren Auftrag gekommen, der neue Leithammel zu sein: Cédric Zesiger, sozusagen spielender Captain von YB. Fünf Wochen ist er nun hier. Und er hat einiges bewegt. Doch es gibt noch Luft nach oben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Positive 5-Wochen-Bilanz von YB-Rückkehrer und Leitwolf Cédric Zesiger

Trainer lobt defensive Stabilität, kritisiert jedoch Spieleröffnung

Zesiger erzielte ein Tor, verlor Laufduell gegen Lausanne-Spieler Bah Mendes

Alain Kunz Reporter Fussball

Die Feststellung von YB-Präsident Marcel Brülhart nach dem Sommercamp im Ötztal (Ö) ist bezeichnend. Er hat eine deutlich bessere Stimmung ausgemacht als vor Jahresfrist. Und das hat auch mit einem Namen zu tun: Cédric Zesiger (28). Man hat den Seeländer, der zuletzt Bundesliga-Stammspieler bei Augsburg war, zurückgeholt, damit er Abwehrchef, Führungsspieler und Leithammel eines neuen YB wird. Das ist nun genau fünf Wochen her. Wie fällt die Bilanz des Nationalspielers aus?

«Ich habe diese Rolle schon immer gewollt»

«Es macht Spass! Es ist eine Rolle, die ich schon immer gewollt habe. Man hat mich dafür geholt, ja. Ich will vorausgehen, diese Führungsrolle übernehmen. Aber das ist nicht alles. Ich muss meine Leistung auch bringen.» Zurückgekommen ist er also, weil er das schon immer gewollt habe. «Das war sicher ein Auslöser. Doch es gab auch andere. Aber am Ende des Tages muss niemand meine Entscheidungen verstehen. Ich bin der Einzige, der sie verstehen muss. Und ich war zu hundert Prozent davon überzeugt, dass es der richtige Schritt ist.» Das habe sich nun auch so herausgestellt. «Ich bin happy! Das Wichtigste ist aber, dass wir mit YB wieder dahin kommen, wo der Klub vor ein paar Jahren war.»

«Dä Chaib isch aber au schnell!»

Noch ist nicht alles Gold, was gelb glänzt. Symptomatisch dafür ist das 2:2 in Lausanne. Mit Zesiger mittendrin. Er macht das 1:0. Verliert in der Nachspielzeit aber auch ein Laufduell gegen Lausanne-Raketenjoker Ibrahim Bah Mendes (20). Dies hätte um ein Haar noch zum Siegtreffer geführt. Wenn nicht Marvin Keller ohne Rücksicht auf Verluste mit dem Kopf gegen Omar Janneh pariert hätte. Die Folge war ein heftiges Nasenbluten.

2:39 «Jetzt habe ich ein Blackout»: Zesiger kommt bei YB-Quiz mächtig ins Grübeln

Über die erste Szene war Zesiger hocherfreut. «Wir haben im Training etwas auf die Beine gestellt. Der Ball von Alvyn Sanches war dann super. Ich musste nur noch den Kopf hinhalten. So kann ich dem Team helfen.» Die zweite kommentiert er lachend und in breitem Seeländer Dialekt: «Dä Chaib isch aber au schnell!» Er habe da etwas früh hinausgeschoben, weshalb ihn Bah Mendes mit seinem Tempo erwischt habe. «Am Ende wars eine Teamleistung, dass es kein Tor gab. Wenn einer den Zweikampf verliert, ist der andere da. Isaac Schmidt versucht den Schuss noch zu blocken, und Marvin macht einen Big Save.»

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Licht und Schatten. Was auch der Coach so sieht. «Er gibt uns defensive Stabilität und hat offensiv seine Kopfballstärke unter Beweis gestellt. Ein wichtiges Thema ist aber die Spieleröffnung zu Beginn …», sagt Trainer Gerardo Seoane und vollendet den Satz nicht. Er sagt nicht, dass die nicht gut war. Weil er das für sich behält. «Aber er braucht schon noch ein bisschen Zeit, weil er die Hälfte der Vorbereitung nicht hat mittrainieren können. Wir erwarten, dass er in den nächsten zwei, drei Wochen mit dem Rhythmus der Spiele seine Rolle dominanter umsetzen kann.»

Zesiger ist gewissermassen der spielende Captain von YB. Zu diesem hat ihn der Trainer gemacht. «Haupt-Captain» bleibt Loris Benito, der aber alle drei bisherigen Spiele auf der Bank sass. Und immerhin das Bändeli von Zesiger jedes Mal, wenn er eingewechselt wurde, vom Seeländer artig überreicht erhielt. Typisch Zesiger, der mit seiner Positivität und seiner in Wolfsburg und Augsburg erlangten Reife ein grosser Gewinn ist.

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