Edimilson Fernandes fehlt YB nach seiner Roten Karte in Lausanne für zwei Spiele. Der Mittelfeldspieler verpasst die erste Cuprunde und das Ligaspiel gegen Vaduz. Auch Imourane Hassane (GC) und Noah Rupp (Wil) werden nach Platzverweisen gesperrt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft YB-Spieler Fernandes erhält zwei Spielsperren nach Roter Karte in Lausanne

Fernandes fehlt gegen im Cup gegen Liestal und in der Liga gegen Vaduz

GC-Hassane und Wil-Rupp verpassen je ein Spiel nach Gelb-Rot

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Edimilson Fernandes (30) kennt das Strafmass für sein grobes Foulspiel beim 2:2-Remis in Lausanne. Der YB-Mittelfeldakteur erhält zwei Spielsperren aufgebrummt, wie die SFL am Montag vermeldet. Damit fehlt Fernandes den Bernern in der ersten Cuprunde, die YB am kommenden Samstag (16 Uhr) beim Zweitligisten FC Liestal bestreitet, sowie im nächsten Ligaspiel zu Hause gegen Aufsteiger Vaduz (Sonntag, 23. August, um 14 Uhr).

Fernandes wurde in Lausanne nach 58 Minuten mit einer direkten Roten Karte des Feldes verwiesen. Der 30-Jährige ging beim Versuch, den Ball zu spielen, mit gestrecktem Bein auf Karim Sow (23) los und traf den Lausanner mit offener Sohle am Oberschenkel. Schiri Anojen Kanagasingam (32) zögerte keine Sekunde und zückte Rot.

GC-Hassane und Wil-Rupp verpassen je ein Spiel

Mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde Imourane Hassane (23) bei der 1:2-Niederlage von GC gegen Servette, nachdem er bereits verwarnt war und dann zu ungestüm in einen Zweikampf gegen den Genfer Verteidiger Marco Burch (25) ging (59.). Hassane wird den Zürchern damit beim nächsten Super-League-Spiel gegen Sion fehlen.

Ebenfalls ein Spiel pausieren muss Noah Rupp (22) vom FC Wil. Der Mittelfeldspieler sieht bei der 0:5-Klatsche in Winterthur nach einem gefährlichen Spiel erst Gelb, unmittelbar danach wegen Reklamierens Gelb-Rot (60.). Rupp fehlt dem Challenge-Ligisten im nächsten Ligaspiel gegen Kriens.

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