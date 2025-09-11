DE
FR
Abonnieren

Das Sion-Transferzeugnis
Kein Constantin-Coup – reicht das für die Championship Group?

Die Sion-Transfers schlagen zum Saisonstart ein wie eine Bombe: Drei Neuzugänge machen aus dem 0:2 gegen den FCZ ein 3:2. Doch bald merkt man: Der absolute Überflieger fehlt. So ist die Frage angebracht: Kann Sion mit diesem Kader sein Ziel Championship Group erreichen?
Publiziert: 12:59 Uhr
Teilen
Schenken
Anhören
Kommentieren

Darum gehts

Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.
RMS_Portrait_AUTOR_718.JPG
Alain KunzReporter Fussball

Der Königstransfer

Den ganz grossen Transfercoup wie mit Anton Mirantschuk letzte Saison haben die Constantins bislang nicht gelandet. So ist jener von Goalie Anthony Racioppi (26) wohl der bisher glanzvollste. Auch wenn man die Zahlen des Genfers anschaut. Er hat mit drei die wenigsten Tore in der Liga kassiert. Und er hat als einziger zwei Shutouts geschafft. Wie man weiss, sind solche Zahlen in der Regel die Basis, auf der nachhaltige Erfolge gebaut sind.

1/7
Dieser Abgang tat weh: Abwehrtalent Goura Diouf (r.) wechselte ablösefrei zu Mechelen und spielt in der belgischen Pro League bereits emsig, hier gegen Antwerpens Vincent Janssen.
Foto: AFP

Der schmerzhafteste Abgang

Ist es nun Anton Mirantschuk (29) oder doch nicht? Den wahren Glanz des Russen-Zauberers hat man nur in homöopathischen Dosen gesehen oder dann im Training. Denn in den Spielen hat der nach Moskau zurückgekehrte kleine Zar meistens enttäuscht. Von daher tut der mit einem Nettogewinn von 2,5 Transfermillionen versüsste Abgang nicht weh. Aber: Man hätte ihm gerne noch eine Saison gegeben, um das Tourbillon mit Kasatschok-Glanz zu besprühen … So ist es wohl Abwehrjuwel Gora Diouf (21), der sich geweigert hat zu verlängern, um sich dann nach Mechelen in Belgien abzusetzen. Ohne dass Sion auch nur einen Rappen für die drei in Diouf investierten Jahre sieht ausser der Ausbildungsentschädigung. 

Der Ladenhüter

Obwohl Sion alles versuchte, um einen neuen Linksverteidiger in der Person von Nati-Legende Ricardo Rodriguez zu verpflichten, was dann scheiterte, ist Marquinhos Cipriano (26) bislang zu keiner Spielsekunde gekommen. Nias Hefti (25) hat dem Brasilianer den Rang hinten links total abgelaufen. Marquinhos war in Kontakt mit seinem Ex-Trainer Paolo Tramezzani, der ihn zu seinem neuen Klub Limassol auf Zypern holen wollte. Bislang klappte das nicht.

Die ungelöste(n) Frage(n)

Keine Einzahl. Mehrzahl! Ungelöste Fragen. Und zweimal geht es um die Zahl Drei: Wann und wo und gegen wen spielt der FC Sion sein drittes Testspiel gegen einen russischen Klub? Anfang Oktober ist schon die nächste Länderspielpause … Und wer ist der dritte Spieler, der nach Armenien zum FC Noah Erewan verschifft wird nach Goalie Timothy Fayulu und Nathanaël Saintini?

Mehr zum FCSion
Sion-Fans richten sich gegen Constantin
Rücktrittsforderung
Sion-Fans richten sich gegen Constantin
Sion-Abwehr erneut nicht auf dem Zenit
Testpleite in Russland
Sion-Abwehr erneut nicht auf dem Zenit
Sion-Duo ziehts vom Wallis nach Armenien
Fayulu und Saintini
Sion-Duo ziehts vom Wallis nach Armenien
Aus Sions zweiter Russland-Reise wird ein Trainingslager
Sion-Inside
Brisante News vor FCB-Duell
Aus Sions zweiter Russland-Reise wird ein Trainingslager
CC träumt von ukrainisch-russischem Friedensgipfel mit Sion
Sion-Boss liegt verletzt flach
CC träumt von ukrainisch-russischem Friedensgipfel mit Sion
Sion-Präsi Christian Constantin verletzt sich bei Gala-Spiel
Waren Dior-Schuhe schuld?
Sion-Boss Christian Constantin verletzt sich bei Gala-Spiel

Die Sportchef-Note: 5

Die Constantins wollten ein Team auf die Beine stellen, das die Championship Group (das erklärte Ziel) erreicht. Mit zwei Siegen ist man brillant gestartet. Doch danach gabs nur noch einen Punkt aus den nächste beiden Spielen, weil es an Durchschlagskraft mangelte. Beim 3:2 in Zürich gegen den FCZ stand mit Rilind Nivokazi bloss ein Feldspieler-Neuzugang in der Startelf. Auch wenn dann drei Neue die sensationelle Wende vom 0:2 zum 3:2 schafften. In den anderen drei Spielen waren es zwei, weil Lukembila (für Mirantschuk) dazukam. Und einen grossen Transferkracher haben Christian und Barthélémy bislang nicht gelandet. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
5
7
13
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
5
9
12
3
FC Basel
FC Basel
5
2
9
4
FC Luzern
FC Luzern
5
1
8
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
5
1
8
6
FC Sion
FC Sion
4
4
7
7
FC Zürich
FC Zürich
5
-2
7
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
5
-2
3
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
4
-2
3
10
FC Lugano
FC Lugano
4
-5
3
11
Servette FC
Servette FC
4
-5
2
12
FC Winterthur
FC Winterthur
5
-8
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
FC Sion
FC Sion
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Sion
        FC Sion
        Super League
        Super League