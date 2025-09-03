Timothy Fayulu (26) wechselt aus Sion zum FC Noah nach Armenien. Es handelt sich um eine einjährige Leihe, über eine allfällige Kaufoption geben die Walliser nichts bekannt. Der gebürtige Genfer hat seinen Stammplatz im Wallis im Sommer an Neuzugang Anthony Racioppi (26) verloren.
Mit dem amtierenden armenischen Meister wird Fayulu international spielen. In der Conference League trifft man auf Legia Warschau (Pol), Dinamo Kiew (Ukr), Rijeka (Kro), Aberdeen (Scho), Sigma Olmütz (Tsch) und Universitatea Craiova (Rum).
Mannschaft
SP
TD
PT
1
5
7
13
2
5
9
12
3
5
2
9
4
5
1
8
4
5
1
8
6
4
4
7
7
5
-2
7
8
5
-2
3
9
4
-2
3
10
4
-5
3
11
4
-5
2
12
5
-8
2