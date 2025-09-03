DE
Sion gibt Goalie Fayulu nach Armenien ab

Bei Sion wurde ihm Anthony Racioppi vor die Nase gesetzt, nun verlässt Timothy Fayulu den Verein in Richtung Armenien.
Publiziert: vor 52 Minuten
|
Aktualisiert: vor 51 Minuten
Fayulu verlässt den FC Sion per Leihe.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Timothy Fayulu (26) wechselt aus Sion zum FC Noah nach Armenien. Es handelt sich um eine einjährige Leihe, über eine allfällige Kaufoption geben die Walliser nichts bekannt. Der gebürtige Genfer hat seinen Stammplatz im Wallis im Sommer an Neuzugang Anthony Racioppi (26) verloren. 

Mit dem amtierenden armenischen Meister wird Fayulu international spielen. In der Conference League trifft man auf Legia Warschau (Pol), Dinamo Kiew (Ukr), Rijeka (Kro), Aberdeen (Scho), Sigma Olmütz (Tsch) und Universitatea Craiova (Rum). 

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

