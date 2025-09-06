DE
Testpleite in Russland
Sion-Abwehr erneut nicht auf dem Zenit

Während der Nationalmannschaftspause ist Sion erneut nach Russland gereist, um ein Testspiel gegen Zenit St. Petersburg auszutragen. Auch dieses Mal ziehen die Walliser den Kürzeren.
Ali Kabacalman glückt für Sion der zwischenzeitliche 2:2-Ausgleich gegen Zenit. (Archiv)
Foto: Pius Koller
RMS_Portrait_AUTOR_364.JPG
Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Beim ersten Aufeinandertreffen Anfang Juli fielen sieben Tore, nun sinds sogar deren acht. Der Ausgang ist allerdings derselbe: Sion muss sich in St. Petersburg im Testspiel während des Kurztrainingslagers erneut dem russischen Klub Zenit mit 3:5 geschlagen geben.

Zweimal schaffen es die Walliser, den Ausgleich zu bewerkstelligen – dank Rilind Nivokazi (1:1 in der 23.) und Ali Kabacalman (2:2 in der 45.). Théo Bouchlarhem reiht sich ebenfalls in die Torschützenliste ein, er trifft in der 80. Minute zum 3:5-Endstand.

Bei der 2:5-Niederlage vom 9. Juli waren Ilyas Chouaref und Nivokazi für den unterlegenen Super-Ligisten erfolgreich.

Einige Sion-Fans protestierten im Vorfeld des zweiten Vergleichs mit Zenit St. Petersburg gegen das erneute Testspiel – und forderten sogar Präsident Christian Constantin zum Rücktritt auf.

