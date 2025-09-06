Beim ersten Aufeinandertreffen Anfang Juli fielen sieben Tore, nun sinds sogar deren acht. Der Ausgang ist allerdings derselbe: Sion muss sich in St. Petersburg im Testspiel während des Kurztrainingslagers erneut dem russischen Klub Zenit mit 3:5 geschlagen geben.
Zweimal schaffen es die Walliser, den Ausgleich zu bewerkstelligen – dank Rilind Nivokazi (1:1 in der 23.) und Ali Kabacalman (2:2 in der 45.). Théo Bouchlarhem reiht sich ebenfalls in die Torschützenliste ein, er trifft in der 80. Minute zum 3:5-Endstand.
Bei der 2:5-Niederlage vom 9. Juli waren Ilyas Chouaref und Nivokazi für den unterlegenen Super-Ligisten erfolgreich.
Einige Sion-Fans protestierten im Vorfeld des zweiten Vergleichs mit Zenit St. Petersburg gegen das erneute Testspiel – und forderten sogar Präsident Christian Constantin zum Rücktritt auf.
