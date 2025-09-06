Während der Nationalmannschaftspause ist Sion erneut nach Russland gereist, um ein Testspiel gegen Zenit St. Petersburg auszutragen. Auch dieses Mal ziehen die Walliser den Kürzeren.

Sion-Abwehr erneut nicht auf dem Zenit

Ali Kabacalman glückt für Sion der zwischenzeitliche 2:2-Ausgleich gegen Zenit. (Archiv) Foto: Pius Koller

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Beim ersten Aufeinandertreffen Anfang Juli fielen sieben Tore, nun sinds sogar deren acht. Der Ausgang ist allerdings derselbe: Sion muss sich in St. Petersburg im Testspiel während des Kurztrainingslagers erneut dem russischen Klub Zenit mit 3:5 geschlagen geben.

Zweimal schaffen es die Walliser, den Ausgleich zu bewerkstelligen – dank Rilind Nivokazi (1:1 in der 23.) und Ali Kabacalman (2:2 in der 45.). Théo Bouchlarhem reiht sich ebenfalls in die Torschützenliste ein, er trifft in der 80. Minute zum 3:5-Endstand.

Bei der 2:5-Niederlage vom 9. Juli waren Ilyas Chouaref und Nivokazi für den unterlegenen Super-Ligisten erfolgreich.

Einige Sion-Fans protestierten im Vorfeld des zweiten Vergleichs mit Zenit St. Petersburg gegen das erneute Testspiel – und forderten sogar Präsident Christian Constantin zum Rücktritt auf.

