Sion-Präsi Christian Constantin verletzt sich bei Gala-Spiel

Schiri, wechseln bitte! Christian Constantin hat sich beim Gala-Spiel zum 90. Geburtstag des FC Fully am Sonntagnachmittag verletzt. Der Sion-Präsident war mit seinen Dior-Schuhen angetreten.

1/4 Sion-Präsi Christian Constantin hat sich bei einem Jubiläumsspiel verletzt. Foto: Sedrik Nemeth

Bastien Feller

Ein paar Jahrzehnte nach seiner Torhüterkarriere kehrt Christian Constantin (68) diesen Sonntag anlässlich des 90-Jahr-Jubiläums des FC Fully ins Tor zurück. In einem Gala-Spiel trifft die goldene Generation des FC Fully, die 1988 in die 1. Liga aufgestiegen war und zu der auch CC gehörte, auf die Ü30-Veteranen des Vereins.

Der Präsident des FC Sion steht zur Freude der anwesenden Zuschauer in der Startformation. Neben seinen ehemaligen Teamkollegen laufen auch sein Sohn Barthélémy, Sion-Trainer Didier Tholot und sein Enkel Aloys (9) auf. Letzterer bringt die «Legenden» in Führung, bevor es zu einem Zwischenfall um seinen Grossvater kommt.

Sion-Boss Constantin hält 15 Minuten lang gut, doch dann passiert es: Constantin wird von seinem linken Aussenverteidiger gestossen, kommt mit seinen Dior-Schuhen falsch auf dem Boden auf und fällt hart auf den Ball. CC wird gepflegt und umsorgt, doch weiter geht es für den Torhüter nicht mehr.

Ratschlag der Tochter missachtet

Seine Tochter hatte ihn noch davor gewarnt, mit den extravaganten Schuhen zu spielen. Doch hören wollte der Vater offensichtlich nicht. Die Quittung folgt im Spiel. Constantin beobachtet danach den weiteren Verlauf des Spiels auf einem Stuhl vom Spielfeldrand aus.

Offenbar hat sich CC eine Verletzung im Knie zugezogen. Schwer soll diese aber nicht sein. Im Anschluss an die Partie kann Constantin jedenfalls bereits wieder lächeln.