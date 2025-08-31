YB hat einen Athekame-Ersatz gefunden. Ryan Andrews kommt aus der englischen zweiten Liga nach Bern.

Die Young Boys präsentieren am Sonntagabend nach dem 3:1-Heimsieg gegen Lugano einen weiteren Neuzugang. Ryan Andrews (21) schliesst sich den Bernern an.

Der englische U20-Nationalspieler ist auf der Position des Rechtsverteidigers zu Hause. YB hatte nach dem 10-Millionen-Euro-Abgang von Zachary Athekame (20) zu Milan Nachholbedarf auf der rechten Abwehrseite.

Andrews stammt aus der Jugend des FC Watford und hat bisher 87 Profispiele für seinen Stammverein in der Championship, der zweithöchsten englischen Liga, absolviert (6 Tore, 4 Vorlagen). Nun wechselt er erstmals in seiner noch jungen Karriere den Arbeitgeber.

«Ryan Andrews hat seine Qualitäten in England eindrücklich unter Beweis gestellt. Er wurde bei Watford sehr gut ausgebildet und in der Jugend oft auch in der Offensive eingesetzt. Seinen Drang nach vorn merkt man ihm gut an. Wir sind überzeugt, dass er noch nicht am Ende seiner persönlichen Entwicklung angelangt und er bei uns am richtigen Ort ist, um seine nächsten Karriereschritte zu machen», wird Sportchef Christoph Spycher in einer Medienmitteilung zitiert.

Ryan Andrews wird bei YB die Nummer 2 tragen.

