Athekame-Ersatz gefunden
YB verpflichtet Rechtsverteidiger aus England

YB hat einen Athekame-Ersatz gefunden. Ryan Andrews kommt aus der englischen zweiten Liga nach Bern.
Publiziert: 21:24 Uhr
Ryan Andrews kommt aus Watford zu YB.
Foto: Getty Images
Carlo SteinerRedaktor Sport

Die Young Boys präsentieren am Sonntagabend nach dem 3:1-Heimsieg gegen Lugano einen weiteren Neuzugang. Ryan Andrews (21) schliesst sich den Bernern an. 

Der englische U20-Nationalspieler ist auf der Position des Rechtsverteidigers zu Hause. YB hatte nach dem 10-Millionen-Euro-Abgang von Zachary Athekame (20) zu Milan Nachholbedarf auf der rechten Abwehrseite. 

Andrews stammt aus der Jugend des FC Watford und hat bisher 87 Profispiele für seinen Stammverein in der Championship, der zweithöchsten englischen Liga, absolviert (6 Tore, 4 Vorlagen). Nun wechselt er erstmals in seiner noch jungen Karriere den Arbeitgeber. 

«Ryan Andrews hat seine Qualitäten in England eindrücklich unter Beweis gestellt. Er wurde bei Watford sehr gut ausgebildet und in der Jugend oft auch in der Offensive eingesetzt. Seinen Drang nach vorn merkt man ihm gut an. Wir sind überzeugt, dass er noch nicht am Ende seiner persönlichen Entwicklung angelangt und er bei uns am richtigen Ort ist, um seine nächsten Karriereschritte zu machen», wird Sportchef Christoph Spycher in einer Medienmitteilung zitiert.

Ryan Andrews wird bei YB die Nummer 2 tragen. 

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
5
7
13
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
5
9
12
3
FC Basel
FC Basel
5
2
9
4
FC Luzern
FC Luzern
5
1
8
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
5
1
8
6
FC Sion
FC Sion
4
4
7
7
FC Zürich
FC Zürich
5
-2
7
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
5
-2
3
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
4
-2
3
10
FC Lugano
FC Lugano
4
-5
3
11
Servette FC
Servette FC
4
-5
2
12
FC Winterthur
FC Winterthur
5
-8
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
