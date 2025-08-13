DE
Dicker Millionen-Deal
YB-Verteidiger Athekame wechselt zu Milan

YB verliert Verteidiger Zachary Athekame. Der Verteidiger setzt seine Karriere in der Serie A bei der AC Milan fort.
Publiziert: 11:45 Uhr
|
Aktualisiert: 11:49 Uhr
Anhören
Trägt künftig nicht mehr das Trikot von YB: Zachary Athekame.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Kurz nach Nati-Juwel Ardon Jashari (23) verpflichtet die AC Milan einen weiteren Schweizer. Auch Zachary Athekame zieht es nach Italien. Der 20-jährige Verteidiger verlässt die Young Boys und setzt seine Karriere in der Serie A fort. Die Rossoneri sollen dafür rund 10 Millionen auf den Tisch legen – plus Beteiligung an einem allfälligen Weiterverkauf. Das berichtet Transferguru Fabrizio Romano. 

Im Januar 2024 wechselte Athekame von Neuchâtel Xamax zu YB, nur um umgehend wieder an die Neuenburger ausgeliehen zu werden. Ein weiteres halbes Jahr spielte er in der Challenge League und sammelte so mehr Erfahrung, ehe letzten Sommer der endgültige Wechsel zu den Bernern folgte.

Seither hat Athekame 45 Pflichtspiele für YB absolviert und zwei Tore (je eines in der Liga und im Cup) erzielt. Nun wagt er den nächsten Schritt in seiner Karriere und verlässt den Klub bereits wieder. Wie schon Servettes U21-Trainer Jeff Saibene sagte: «Der Junge hat Mut.»

