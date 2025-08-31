DE
YB-Noten gegen Lugano
Die Offensive und ein 16-jähriger Teenie überzeugen

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten vom 3:1 von YB gegen Lugano.
Publiziert: vor 59 Minuten
YB hat Grund zu jubeln: Die Berner schlagen Lugano im Wankdorf.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

YB muss trotz Englischer Woche nicht über sich hinauswachsen, um dieses Lugano zu bezwingen. Eine solide zweite Halbzeit reicht. Grosse Figuren gibt es an diesem Nachmittag trotzdem. Es sind die beiden Stürmer Christian Fassnacht und Chris Bedia, welche für die drei Tore verantwortlich sind. 

Die Show gehört aber dem 16-jährigen Linksverteidiger Olivier Mambwa. Er ist es, der das Tor kurz nach Wiederanpfiff einleitet. Unter dem völlig verdienten Applaus darf er wenig später das Spiel verlassen. Ansonsten gibt es viele 4er für die YB-Spieler. Der einzige Ungenügende ist Rechtsverteidiger Saidy Janko, der beim 1:1 den Torschützen Martim Marques leichtfertig aus den Augen verliert.

Hinweis: Olivier Mambwa bis 60., Alan Virginius bis 60., Rayan Raveloson bis 76., Christian Fassnacht bis 76., Joël Monteiro bis 85., Jaouen Hadjam ab 60., Dominik Pech ab 60., Ebrima Colley ab 76., Sandro Lauper ab 76., Emmanuel Tsimba ab 85.

Und so haben die Lugano-Spieler abgeschnitten

Die erste Halbzeit von Lugano ist richtig ansprechend. Die Führung im Wankdorf wäre für die Tessiner mehr als verdient. Es ist bis zu diesem Zeitpunkt ein sehr kompakter und solider Auftritt der Elf von Mattia Croci-Torti. Sinnbildlich dafür ist das Mittelfeld um Anto Grgic und Mohamed Mahmoud. 

Kaum hat die zweite Halbzeit begonnen, gerät Lugano aber in Rückstand und kann sich davon nicht mehr erholen. All die Probleme, welche die Mannschaft in diesem Saisonstart ausmacht, kommen wieder ans Licht. Plötzlich merkt man nicht, dass Lugano zwei Wochen spielfrei hatte und YB von zwei Englischen Wochen kommt. 

Und als wäre das nicht genug, verteilt Einwechselspieler Elias Pihlström auch noch Geschenke und leitet das 1:3 mit einem katastrophalen Pass ein. Grosse Mühe hat an diesem Sonntagnachmittag auch Ousmane Doumbia. Der Ivorer muss gar als Rechtsverteidiger aushelfen, weil die Optionen ausgehen. Und er zieht einen denkbar schlechten Tag ein. Erst verursacht er den Penalty. Und beim zweiten Gegentor fehlt die Zuordnung.

Hinweis: Daniel Dos Santos bis 57., Alexandre Duville-Parsemain bis 57., Martim Marques bis 70., hadj Mahmoud bis 70., Renato Steffen bis 84., Georgios Koutsias ab 57., Elias Pihlström ab 57., Ezgjan Alioski ab 70., Mattia Bottani ab 70., Kevin Behrens ab 84.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
5
7
13
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
5
9
12
3
FC Basel
FC Basel
5
2
9
4
FC Luzern
FC Luzern
5
1
8
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
5
1
8
6
FC Sion
FC Sion
4
4
7
7
FC Zürich
FC Zürich
5
-2
7
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
5
-2
3
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
4
-2
3
10
FC Lugano
FC Lugano
4
-5
3
11
Servette FC
Servette FC
4
-5
2
12
FC Winterthur
FC Winterthur
5
-8
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
BSC Young Boys

Super League
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Super League
Super League
