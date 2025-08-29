DE
FR
Abonnieren

Brisante News vor FCB-Duell
Aus Sions zweiter Russland-Reise wird ein Trainingslager

Ausgeruhte und formstarke Sittener empfangen am Samstagabend den FC Basel (20.30 Uhr). Was spricht dafür, dass erstmals seit drei Jahren ein Sieg gelingt? Und was gibt sonst noch zu reden im Wallis? Hier gehts zum Sion-Inside!
Publiziert: 21:26 Uhr
|
Aktualisiert: vor 58 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Sions Sow (r.) gegen Zenits Yerotschkin: Im Juli war das erste Duell – im September folgt das zweite.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Das sagt der neue Transfer-Coup zum Wechsel
  • Dieses Trainingslager wird zu Reden geben
  • So will Sion-Coach Tholot den FCB packen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Bastien Feller, Simon Strimer

Die News der Woche

Donat Rrudhani (26) ist Sittener! Am Tag vor dem Spiel gegen Basel hat Sion den Transfer des kosovarischen Nationalspielers von YB bekanntgegeben. Bei Sion hat Rrudhani für vier Jahre unterschrieben. «Die Gespräche mit Barth (Constantin, Sportchef, d. Red.) haben mich am meisten überzeugt. Das langfristige Projekt auch, ich suche Stabilität. Das hat mich beruhigt und zum Entscheid geführt», erklärt der Offensivspieler, der seit acht Jahren in der Schweiz kickt, bei seiner Präsentation in Riddes. Die neue Nummer 77 der Sittener ist für das Spiel gegen den FCB noch nicht qualifiziert.

Die grosse Frage

Kann Sion seinen Traumstart fortsetzen? Eine Coup dank einer späten Wende in Zürich, ein Kantersieg gegen Lugano und ein überzeugendes Remis in Bern, bevor er sich für die erste Runde des Pokals qualifizierte. Der Saisonstart des Clubs aus Sitten ist perfekt. Oder fast. Gegen Basel haben die Walliser die Möglichkeit, den Konkurrenten in den Top 6 eine Botschaft zu senden.

Gesagt ist gesagt

«Wir dürfen ihnen keine Verschnaufpause gönnen.» Sion-Trainer Didier Tholot (61) will die Enttäuschung des FC Basel am Mittwoch in Kopenhagen (0:2 in Champions-League-Qualifikation) und die dort zurückgelassene Energie nutzen, um im Tourbillon einen Coup zu landen. Der Franzose ist überzeugt, dass seine Mannschaft das Zeug dazu hat, den FCB, der in Dänemark «einen Schlag auf den Kopf» bekommen hat, zu ärgern und schlagen.

Mögliche Aufstellung

Racioppi; Lavanchy, Sow, Kronig, Hefti; Kabacalman, Baltazar; Chouaref, Lukembila, Kololli; Nivokazi.

Wer fehlt?

Hajrizi (gesperrt). Rrudhani (noch nicht spielberechtigt). Shala (verletzt).

Neben dem Platz

Sion bereitet sich auf seine zweite Russland-Reise vor. Die Walliser werden erneut nach St. Petersburg reisen, um dort am 6. September in der Gazprom Arena gegen Zenit anzutreten. Didier Tholot und sein Team werden von Dienstag bis Sonntag vor Ort bleiben, um während der Länderspielpause ein «Mini-Trainingslager» zu absolvieren.

Heftige Kritik an Sion-Reisen
FC Sion plant nächste umstrittene Testspiel-Reise nach Russland
«Kein finanzieller Anreiz»
Sion plant nächste Testspiel-Reise nach Russland
So lief das umstrittenste Testspiel des Jahres
Sion gegen Zenit
So lief das umstrittenste Testspiel des Jahres
Zwei Klubs haben für das Mini-Turnier bereits abgesagt
Geht Sion nach Russland?
Zwei Klubs haben für das Mini-Turnier bereits abgesagt
Eine ziemlich billige Aktion, Herr Constantin
Kommentar
Sion will in Russland kicken
Eine ziemlich billige Aktion, Herr Constantin

Hast du gewusst, dass...

... Sion seit sieben Spielen auf einen Sieg gegen Basel wartet? Das letzte Mal klappte es im September vor drei Jahren.

Aufgepasst auf

Auf Rilind Nivozaki (25) ist ein Auge zu werfen. Der starke Stürmer, der in seinen ersten beiden Super-League-Spielen jeweils ein Tor erzielte, kann der Basler Abwehr Probleme bereiten. Umso mehr, weil er mit Benjamin Kololli einen technisch versierten Spieler und mit Josias Lukembila und Ilyas Chouaref zwei schnelle an seiner Seite hat, die ihn mit Bällen versorgen können.

Das erwartet dich, wenn du deinem Lieblingsklub folgst
1:06
Neue Welt für Fans:Das erwartet dich, wenn du deinem Lieblingsklub folgst
Näher dran als je zuvor: Folge deinem Team und verpasse nichts mehr

Blick präsentiert das neue Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen!

Dafür gehst du am besten auf die Super-League-Seite. Dort kannst du auf der Team-Übersicht dein Team aussuchen und mit einem Klick auf das Plus-Symbol hinzufügen, dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower.

Blick präsentiert das neue Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen!

Dafür gehst du am besten auf die Super-League-Seite. Dort kannst du auf der Team-Übersicht dein Team aussuchen und mit einem Klick auf das Plus-Symbol hinzufügen, dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 4 Runden (ein Spiel noch ausstehend):

  1. Racioppi 4,7
  2. Lukembila 4,5
  3. Chouaref, Nivokazi beide 4,3

Hier gehts zu allen Sittener Noten. 

Der Schiedsrichter

Sven Wolfensberger.

Der Gegner

Beim FCB könnte der anfangs Woche verpflichtete Offensivspieler bereits in der Startformation stehen. «Ich mag solche Spielertypen», sagt Trainer Magnin. Hier erscheint das FCB-Inside.

5

Spieltag

Sa., Thun – GC, 18 Uhr
Sa., Winti – FCZ, 18 Uhr
Sa., Sion – Basel, 20.30 Uhr
So., Lausanne – St. Gallen, 14 Uhr
So., Servette – Luzern, 16.30 Uhr
So., YB – Lugano, 16.30 Uhr

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
4
7
12
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
4
8
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Luzern
FC Luzern
4
1
7
5
FC Basel
FC Basel
4
1
6
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
7
FC Zürich
FC Zürich
4
-4
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
4
-2
2
11
FC Winterthur
FC Winterthur
4
-6
2
12
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
FC Sion
FC Sion
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League
Servette FC
Servette FC
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Sion
        FC Sion
        FC Basel
        FC Basel
        Super League
        Super League
        Servette FC
        Servette FC
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys