Ausgeruhte und formstarke Sittener empfangen am Samstagabend den FC Basel (20.30 Uhr). Was spricht dafür, dass erstmals seit drei Jahren ein Sieg gelingt? Und was gibt sonst noch zu reden im Wallis? Hier gehts zum Sion-Inside!

1/4 Sions Sow (r.) gegen Zenits Yerotschkin: Im Juli war das erste Duell – im September folgt das zweite. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Das sagt der neue Transfer-Coup zum Wechsel

Dieses Trainingslager wird zu Reden geben

Bastien Feller, Simon Strimer

Die News der Woche

Donat Rrudhani (26) ist Sittener! Am Tag vor dem Spiel gegen Basel hat Sion den Transfer des kosovarischen Nationalspielers von YB bekanntgegeben. Bei Sion hat Rrudhani für vier Jahre unterschrieben. «Die Gespräche mit Barth (Constantin, Sportchef, d. Red.) haben mich am meisten überzeugt. Das langfristige Projekt auch, ich suche Stabilität. Das hat mich beruhigt und zum Entscheid geführt», erklärt der Offensivspieler, der seit acht Jahren in der Schweiz kickt, bei seiner Präsentation in Riddes. Die neue Nummer 77 der Sittener ist für das Spiel gegen den FCB noch nicht qualifiziert.

Die grosse Frage

Kann Sion seinen Traumstart fortsetzen? Eine Coup dank einer späten Wende in Zürich, ein Kantersieg gegen Lugano und ein überzeugendes Remis in Bern, bevor er sich für die erste Runde des Pokals qualifizierte. Der Saisonstart des Clubs aus Sitten ist perfekt. Oder fast. Gegen Basel haben die Walliser die Möglichkeit, den Konkurrenten in den Top 6 eine Botschaft zu senden.

Gesagt ist gesagt

«Wir dürfen ihnen keine Verschnaufpause gönnen.» Sion-Trainer Didier Tholot (61) will die Enttäuschung des FC Basel am Mittwoch in Kopenhagen (0:2 in Champions-League-Qualifikation) und die dort zurückgelassene Energie nutzen, um im Tourbillon einen Coup zu landen. Der Franzose ist überzeugt, dass seine Mannschaft das Zeug dazu hat, den FCB, der in Dänemark «einen Schlag auf den Kopf» bekommen hat, zu ärgern und schlagen.

Mögliche Aufstellung

Racioppi; Lavanchy, Sow, Kronig, Hefti; Kabacalman, Baltazar; Chouaref, Lukembila, Kololli; Nivokazi.

Wer fehlt?

Hajrizi (gesperrt). Rrudhani (noch nicht spielberechtigt). Shala (verletzt).

Neben dem Platz

Sion bereitet sich auf seine zweite Russland-Reise vor. Die Walliser werden erneut nach St. Petersburg reisen, um dort am 6. September in der Gazprom Arena gegen Zenit anzutreten. Didier Tholot und sein Team werden von Dienstag bis Sonntag vor Ort bleiben, um während der Länderspielpause ein «Mini-Trainingslager» zu absolvieren.

Hast du gewusst, dass...

... Sion seit sieben Spielen auf einen Sieg gegen Basel wartet? Das letzte Mal klappte es im September vor drei Jahren.

Aufgepasst auf

Auf Rilind Nivozaki (25) ist ein Auge zu werfen. Der starke Stürmer, der in seinen ersten beiden Super-League-Spielen jeweils ein Tor erzielte, kann der Basler Abwehr Probleme bereiten. Umso mehr, weil er mit Benjamin Kololli einen technisch versierten Spieler und mit Josias Lukembila und Ilyas Chouaref zwei schnelle an seiner Seite hat, die ihn mit Bällen versorgen können.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 4 Runden (ein Spiel noch ausstehend):

Racioppi 4,7 Lukembila 4,5 Chouaref, Nivokazi beide 4,3

Der Schiedsrichter

Sven Wolfensberger.

Der Gegner

Beim FCB könnte der anfangs Woche verpflichtete Offensivspieler bereits in der Startformation stehen. «Ich mag solche Spielertypen», sagt Trainer Magnin. Hier erscheint das FCB-Inside.

5 Spieltag

Sa., Thun – GC, 18 Uhr

Sa., Winti – FCZ, 18 Uhr

Sa., Sion – Basel, 20.30 Uhr

So., Lausanne – St. Gallen, 14 Uhr

So., Servette – Luzern, 16.30 Uhr

So., YB – Lugano, 16.30 Uhr