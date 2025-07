1/6 Gegen West Ham war er im Einsatz: Simone Stroscio. Foto: Roger Albrecht/freshfocus

Darum gehts Das sind die Prinzipien von Sportchef Sutter

So könnte die Startelf zum Auftakt aussehen

Allan Arigoni reiht sich direkt hinter Abrashi ein Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Die News der Woche

Nach turbulenten Jahren bei GC ist Alain Sutter (57) nun der ganz grosse Hoffnungsträger. Im grossen Blick-Interview hat der neue Anführer der Hoppers detailliert Auskunft gegeben über seine Gedanken, Ziele und Baustellen: «Wie müssen die Voraussetzungen sein, um als Gesamtprojekt erfolgreich sein zu können? Dort habe ich eine klare Meinung. Für mich ist wichtig, dass klar ist, wer entscheidet. Die Besitzer wussten, dass ich den Job nur machen werde, wenn ich der Leuchtturm bin, an dem sich die Leute zu orientieren haben. Es braucht eine klare Ausrichtung. Es geht nicht um Macht, es geht immer um Orientierung – sie ist für mich essenziell für ein erfolgreiches Projekt im Geschäftsleben.»

1:29 Sutter über Neuzugänge: «Spannende Spieler, aber brauchen noch Zeit»

Die grosse Frage

Welche Zielsetzung verfolgt der Rekordmeister nach zwei Saisons, die in der Barrage endeten? «Platzierungen interessieren mich herzlich wenig, sondern die Art und Weise, wie wir Fussball spielen», sagt GC-Sportchef Sutter. Er sei dann zufrieden, wenn er sehe, dass ein Team alles dafür gebe, um ein Spiel zu gewinnen. «Wenn wir die Zielsetzung erreichen, die ich verfolge, dann werden wir sicher einen Platz besser sein als in der letzten Saison», so Sutter. «Der Fan soll sehen, dass ein Team mit einem Plan, Spielfreude und Leidenschaft auf dem Platz steht», sagt GC-Trainer Gerald Scheiblehner (48) über seine Philosophie. Man wolle um jeden Preis das eigene Tor verteidigen. «Am Schluss müssen wir aber auch erfolgreich sein und wollen in jedes Spiel hineingehen, mit dem Selbstvertrauen, dass wir gewinnen können – egal gegen wen oder wo.»

Gesagt ist gesagt

«Absoluter Vorzeigefussballer und kümmert sich sehr um die jungen Spieler. Er ist für mich ein sehr wichtiger Spieler, da er einen super Draht hat in die Kabine und ich arbeite sehr gerne mit ihm», sagt Gerald Scheiblehner über seinen Captain Amir Abrashi (35).

Mögliche Aufstellung

Hammel; Bettkober, Decarli, Paskotsi; Arigoni, Abrashi, Imourane, Stroscio; Plange, Muci, Veron Lupi.

Neben dem Platz

«Erst wenn das Transferfenster geschlossen ist, ist es zu 100 Prozent beendet», sagt Sportchef Sutter über die Kaderplanung. Es sei deshalb schwierig zu sagen, wie sehr das Team bereits final ist. «Wir sind sehr zufrieden damit und es ist schon unser Plan, mit dem aktuellen Kader in die Meisterschaft zu gehen», so Sutter. Am Donnerstag wurde bekannt, dass GC ein weiteres Jugendtalent verpflichtet: Innenverteidiger Dorian Paloschi, letzte Saison in der U20 der AC Milan, unterschreibt bei den Hoppers. Sowohl im Training als auch im Testspiel gegen West Ham United am vergangenen Samstag hat der 19-Jährige sehr vielversprechende Ansätze gezeigt.

Hast du gewusst, dass...

... ein Neuzugang am zweitmeisten Zeit bei den Profis der Hoppers verbracht hat? Eigengewächs und Rückkehrer Allan Arigoni (26) kommt auf vier Jahre in der ersten Mannschaft (2018-22) vor seinen Abstechern zu Lugano und Chicago. Einzig Abrashi mit zusammengerechnet neun Jahren ist vor ihm. Hinter Abrashi und Arigoni folgt Goalie Justin Hammel mit drei Jahren. Und dann schon Paskotsi, Abels und Eigengewächs Meyer mit zwei Jahren fix bei den Profis.

Aufgepasst auf

Simone Stroscio (21), wie Meyer ebenfalls einer aus dem GC-Nachwuchs, gab zwar bereits vor drei Jahren sein Super-League-Debüt. Es kamen bisher nur vier weitere Kurzeinsätze dazu – auch wegen einer eineinhalbjährigen Leihe nach Schaffhausen. Nun könnte es so weit sein mit dem Startelf-Debüt in der höchsten Spielklasse. Im April erhielt Stroscio bei den Hoppers, noch unter Ex-GC-Sportchef Stephan Schwarz, einen neuen Vertrag bis 2027. In der Vorbereitung sagte Trainer Scheiblehner über Stroscio: «Es läuft sehr gut. Es sind zwar viele neue Automatismen, aber es macht Spass, mit ihm zu arbeiten.»

Wer fehlt?

Bayern-Talent Jonathan Asp Jensen (19) hat in der Vorbereitung beeindruckt, aber ist beim Auftakt noch nicht spielberechtigt – dahinter steckt eine Lizenz-Regel. Und sonst? Lee, Kabashi (beide verletzt).

Der Schiedsrichter

Anojen Kanagasingam.

Der Gegner

Luzern hat sein Kader verstärkt und mit Matteo Di Giusto einen namhaften Neuzugang geholt. Ob dieser gleich in der Startelf steht und was sonst noch vor dem Saisonstart passiert ist – das erfährst du im FCL-Inside.

1 Spieltag

Fr.: FCZ - Sion, 20.30 Uhr

Sa.: GC - Luzern, 18 Uhr

Sa.: St. Gallen - Basel, 18 Uhr

Sa.: YB - Servette, 20.30 Uhr

So.: Lugano - Thun, 16 Uhr

So., Lausanne - Winterthur 16 Uhr