1/7 Amir Abrashi mit West-Ham-Captain Jared Bowen. (l.) Foto: Roger Albrecht/freshfocus

Darum gehts West Ham United zu Besuch bei GC. Testspiel endet 3:1

Wetter schlägt um: Wind und Regen beeinflussen Stimmung der Zuschauer

Neuzugang Jonathan Asp Jensen erzielt sehenswerten Volleytreffer zum 1:2 für GC Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Joël Hahn Redaktor Sport

Was für ein Kontrastprogramm an diesem warmen Samstag in Niederhasli: Während nebenan am Grümpelturnier GC-Fans mit Bier in der Hand über den Rasen stolpern, läuft auf dem GC Campus internationale Fussballklasse auf. West Ham United ist zu Besuch – mit klingenden Namen wie Alphonse Areola, Lucas Paquetá, Niklas Füllkrug oder Aaron Wan-Bissaka. Auch einige mitgereiste West-Ham-Fans sind auf dem Gelände unterwegs – optisch klar erkennbar, stimmungsmässig aber deutlich zurückhaltender als die Einheimischen.

«Wenn man auf die andere Seite schaut und da stehen Areola und Paquetá, dann ist das schon geil», sagt ein GC-Fan, der zwischen zwei Hobbyspielen rübergeschaut hat.

Tatsächlich haben sich viele Fans eingefunden, um sich das Testspiel nicht entgehen zu lassen. Mit dabei: Ex-Hopper Shkelzen Gashi, der wie viele andere die Sonne geniesst – bis kurz vor Anpfiff. Dann schlägt das Wetter um. Wind, Regen, Stimmungsknick.

Premier League trifft Super League

GC startet mutig, erspielt sich erste Chancen. Doch mit fortlaufender Spielzeit zeigt sich: West Ham ist eine Nummer zu gross. Jared Bowen trifft nach einer feinen Einzelaktion zur Führung – von rechts zieht er nach innen und versenkt den Ball unhaltbar unten rechts.

Der Regen bleibt, die Stimmung sackt etwas ab. GC kommt kaum zu Abschlüssen, zu dominant agieren die Engländer. Und wenn sie nicht gerade den Ball laufen lassen, dann laufen sie GC davon. Der Klassenunterschied ist deutlich spürbar – technisch, taktisch, körperlich.

Nach der Pause viele Wechsel auf beiden Seiten. West Ham bringt Nachwuchs, GC auch. Einer der Jungspunde trifft: Callum Marshall schliesst eine schöne Kombination zum 2:0 ab.

Ein Lichtblick

Doch dann kommt Jonathan Asp Jensen. Der GC-Neuzugang bringt frischen Wind, ist quirlig, spielfreudig – und trifft nach einem hohen Ball per Volley sehenswert zum 1:2. Endlich wieder Leben im Publikum! Ein paar Fangesänge hallen über das Feld, GC drückt tatsächlich auf den Ausgleich.

Kurz vor Schluss sorgt dann ein umstrittener Elfmeter für Diskussionen – Lucas Paquetá tritt an und verwandelt souverän zum 1:3-Endstand.

Ein Spiel mit klassischem Testspiel-Charakter – viele Wechsel, wenig taktischer Druck, dafür aber mit viel internationaler Klasse und einem deutlichen Niveauunterschied. Und drumherum ein Rahmenprogramm, wie man es so wohl nur in Niederhasli erlebt: Während auf dem Hauptplatz die Stars von West Ham auflaufen, wird wenige Meter daneben beim GC-Grümpel mit Bier in der Hand und lautem Sound um die Ehre gespielt. Profi-Fussball trifft Fussballfest im Kleinformat.