Fans sind heiss auf GC-Testspielkracher gegen die Bayern

Vor über 2500 Fans duellierte sich GC letztes Jahr mit den Bayern. Am 12. August kommt es in der Schweiz zum Rückspiel – vor deutlich mehr Zuschauern. Das Interesse ist gross, nur noch wenige Tickets sind derzeit verfügbar.

1/6 Wenn GC spielt, hat es im Stadion Letzigrund oft mehr freie als besetzte Plätze. Foto: keystone-sda.ch

Nicolas Horni Sportredaktor

Die Heimspiele der Grasshoppers stossen selten auf grosses Interesse. Bei den meisten Spielen herrscht in grossen Teilen des bei den Fans so unbeliebten Letzigrund-Stadions gähnende Leere – was auch ein Blick auf den Zuschauerschnitt unterstreicht: 6’868 Fans waren in der letzten Saison bei den 19 Heimspielen im Durchschnitt zugegen. Zum Vergleich: Stadt- und Stadionrivale FCZ hat mit 15’223 derweil mehr das doppelte. Nun dürfte aber ein Testspiel diesen Schnitt bei weitem übertreffen.

Denn wer derzeit einen Blick auf die noch verfügbaren Tickets für den Freundschaftsspiel-Kracher gegen Bayern München vom 12. August wirft, dem bietet sich ein durchaus ungewohnter Blick: Im ganzen Stadion sind nur noch wenige Tickets verfügbar. Ein Systemfehler oder doch Wahrheit? «Es stimmt, das Letzigrund ist bereits sehr gut besetzt», bestätigt GC auf Anfrage. Schon 15'000 Tickets seien inzwischen verkauft worden.

Auch andere Top-Klubs sind zu Gast bei GC

Überrascht vom grossen Interesse am Testspiel kurz nach dem Super-League-Saisonstart sei man nicht. «Unser Ziel und unsere Prognose war von Anfang an ein gut gefülltes Stadion. Der FC Bayern München ist ein Club von Weltformat und hat eine entsprechend grosse Anhängerschaft, auch in Zürich.» In den nächsten Tagen dürften nochmals die Tickets in den Verkauf kommen, die von Saisonkarteninhabern nicht beansprucht wurden.

Wer trotzdem leer ausgeht, könnte zudem auf die beiden anderen Testspiele mit europäischen Schwergewichten ausweichen. Am kommenden Samstag empfangen die Hoppers den Premier-League-Grossklub West Ham United. Am Dienstag, 29. Juli, kommts zum Duell gegen Celta Vigo. Auch für diese Testspiele – die auf dem GC-Campus in Niederhasli stattfinden, sei das Interesse gross, so die Hoppers.