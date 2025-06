1/5 Revanche im Letzigrund! Foto: imago/Beautiful Sports

Im letzten August reiste GC nach München, um sich dort mit den Bayern zu messen. Grosse Chancen hatten die Hoppers nicht, letztlich verloren sie das Testspiel deutlich mit 0:4. Schon vor dem Testspiel erklärte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund, dass man sich bereits über ein mögliches Rückspiel in Zürich ausgetauscht habe. Das kommt nun zustande. Wie Nau.ch berichtet, sollen sich die Hoppers am 12. August im Letzigrund mit den Bayern messen. Offiziell bestätigt ist das Spiel noch nicht.

Für GC ist es ein Testspiel mitten im bereits laufenden Spielbetrieb. Denn das erste Saisonspiel bestreiten die Hoppers am 26. Juli im heimischen Letzigrund gegen Luzern. In der Woche drauf gehts zu Meister FCB, ehe ein Gastspiel bei Servette wartet. Der deutsche Rekordmeister startet hingegen erst am 22. August in die neue Saison. Gegen wen der Meister sein Startspiel bestreitet, ist noch offen. Der Bundesliga-Spielplan soll in dieser Woche veröffentlicht werden.

Letzter Ernstkampf in den 90er-Jahren

Dass die Bayern vor dem Bundesliga-Start wieder gegen GC testen, ist kein Zufall. Denn die Hoppers gehören dem Los Angeles FC. Vor einem Jahr wurde der Klub Partner der Bayern. Zusammen gründeten die Vereine das Joint Venture «Red & Gold» – zum Missfallen der Bayern-Fans.

Zuletzt empfing GC die Bayern im Jahr 2007 vor über 16'000 Zuschauern zu einem Testspiel im Hardturm. Der letzte Ernstkampf ist noch länger her, in den 90er-Jahren trafen die Teams in der Champions-League-Quali aufeinander.