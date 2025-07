1/7 Ist er die erste Bayern-Leihgabe zu GC, die richtig zündet? Foto: Pius Koller

Darum gehts Jonathan Asp Jensen zeigt bei GC beeindruckende Leistungen in der Vorbereitung

Fürs erste Meisterschaftsspiel ist er noch nicht spielberechtigt

Bayern München sieht GC als ideale Station für seine Entwicklung

Tobias Wedermann Fussballchef

Dribblings, Hackentricks, Schüsse aus allen Lagen – der 19-jährige Jonathan Asp Jensen zeigt bei den Grasshoppers in der Vorbereitung etwas, was man zuletzt nicht mehr so oft in Blau-Weiss zu sehen bekam. Mit seiner feinen Technik am Ball macht die Leihgabe von Bayern München im offensiven Mittelfeld Spass beim Zuschauen. Teilweise noch fast etwas zu verspielt, sorgt er bei den Testspielen auf dem Campus in Niederhasli zuletzt nicht nur für Tore, sondern auch für grosse Augen auf der Tribüne.

Auf die Pflichtspiel-Premiere des Dänen-Juwels müssen sich die GC-Fans allerdings noch etwas gedulden. Für das Auftaktspiel gegen Luzern am kommenden Samstag ist er laut Blick-Informationen noch nicht spielberechtigt. Dahinter steckt eine Dreijahresregel für die Lizenzspielerkader in Deutschland, die ähnlich ist zu jener in der Schweiz. Wenn Asp Jensen zwischen 15 und 21 Jahren drei volle Jahre bei den Bayern unter Vertrag steht, gilt er anschliessend als vereinseigenes Talent.

Ausnahmebewilligung macht Training bei GC möglich

Da sowohl die Deutsche Fussball Liga als auch die Uefa entsprechende Regeln haben, die den Klubs vorschreiben, eine bestimmte Anzahl von eigenen Talenten im Kader zu haben, ist Bayern München sehr daran interessiert, dass Asp Jensen diese Voraussetzungen erfüllen kann. Dafür muss der 19-Jährige aber noch rund eine Woche bei den Bayern sein und darf erst ab dem zweiten Super-League-Spiel gegen Basel am 2. August für GC ins Liga-Geschehen eingreifen. Eine Ausnahmebewilligung soll ihm die bisherige Trainingsteilnahme bei den Hoppers ermöglicht haben.

Was für GC vielleicht etwas ärgerlich ist, zeigt allerdings, wie ernst man es beim deutschen Rekordmeister mit seinem Schützling meint. Jonathan Asp Jensen gilt sowohl in seiner dänischen Heimat als auch bei den Münchnern als Top-Talent. 2022 kam er für eine Summe von 1,2 Millionen Euro aus der Akademie des FC Midtjylland.

Ex-Bayern-Trainer Thomas Tuchel, aktueller Nationalcoach Englands, verhalf Asp Jensen vor einem Jahr gar zu einem einminütigen Bundesliga-Debüt gegen Wolfsburg. «Er hat es bei uns im Training sehr, sehr beeindruckend gemacht. Ihm stehen alle Türen offen», schwärmte Tuchel. Und weiter: «Jonathan ist sehr schlau. Er hat einen guten Mix aus Selbstvertrauen und Bescheidenheit. Er versteckt sich nicht, will den Ball haben und hat ein hohes Spielverständnis.»

«Wir sind überzeugt von seinem grossen Talent»

Sein Vertrag bei Bayern München läuft bis Sommer 2028. «Wir sind überzeugt von seinem fussballerischen Potenzial und seinem grossen Talent», sagt Bayerns Nachwuchschef Jochen Sauer über ihn, der in der vergangenen Saison auch massgeblich in die Kaderplanung bei GC involviert gewesen ist.

In der Regionalliga verbuchte der Mittelfeldspieler in der abgelaufenen Saison 16 Skorerpunkte, obwohl er im Herbst noch elf Spiele in Folge mit einer Verletzung am Sprunggelenk verpasst hatte. Kein Wunder, interessierten sich Vereine aus der 2. Bundesliga und aus Österreich für eine Leihe des Dänen. Der Zuschlag für die erste Station im Profifussball erhielt aber Partnerklub GC. Geht es nach den Bayern, soll Asp Jensen in Zürich den nächsten Schritt schaffen. «Bei den Grasshoppers und in der ersten Schweizer Liga sehen wir für ihn beste Voraussetzungen, seine gute fussballerische Entwicklung weiter voranzutreiben. Wir werden ihn dort sehr genau beobachten und begleiten», sagt Sauer über die Leihe von Asp Jensen. Frühestens ab dem 2. August auch in der Super League, ausgerechnet gegen den Meister.