Lugano-Goalie wechselt in die Challenge League

Neu bei Bellinzona unter Vertrag: Sebastian Osigwe. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Von einem Tessiner Verein zum nächsten – Torhüter Sebastian Osigwe (31) verlässt nach fünf Jahren Super-Ligist Lugano und heuert eine Liga tiefer bei Bellinzona in der Challenge League an. Dies geben die beiden Klubs am Dienstag bekannt.

Osigwe absolvierte für Lugano 42 Pflichtspieleinsätze. Als Ersatzgoalie erlebte er 2022 mit, wie die Bianconeri im Schweizer Cupfinal St. Gallen mit 4:1 besiegten.