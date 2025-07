Alessandro Vogt bindet sich langfristig an den FC St. Gallen – und schafft endgültig den Sprung ins Profikader.

Sturmhoffnung Alessandro Vogt hat bis 2029 beim FC St. Gallen unterschrieben. Foto: FC St. Gallen

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

«Willkommen im Team, Ale», schreibt St. Gallen auf X. Sturmhoffnung Alessandro Vogt hat bei den Espen bis 2029 unterschrieben und gehört nun neu offiziell dem Kader der 1. Mannschaft an.

«Alessandro ist ein Spieler aus unserer Perspektivgruppe. Bereits in der vergangenen Saison war er regelmässig bei den Profis dabei, sammelte viele Spielminuten in der U21 und erzielte dabei einige Tore. Diese gute Basis hat er mitgenommen und sich in den letzten Monaten zu einem festen Bestandteil des Profikaders entwickelt», lobt St. Gallens Sportchef Roger Stilz den 20-jährigen Schweizer.

Vogt kam vergangene Saison zu drei Pflichtspieleinsätzen bei den Profis der Ostschweizer. Seine Super-League-Feuertaufe war am 10. November 2024 bei St. Gallens 2:1-Sieg gegen GC, als er in der 95. Minute von Trainer Enrico Maassen eingewechselt wurde.