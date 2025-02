Davide Callà wird den FC Basel in Richtung Nati verlassen. Wer folgt? Sein möglicher Nachfolger war schon einmal beim Verein engagiert.

1/7 Bald weg beim FCB: Davide Callà wird Assistenzcoach bei der Nati. Foto: TOTO MARTI

Wie von Blick diese Woche angekündigt, dürfte Davide Callà (40) schon im März seine Premiere als Nati-Assistenztrainer erleben. Am Freitagmittag bestätigt der FC Basel, dass die Verhandlungen mit dem Schweizerischen Fussballverband weit fortgeschritten sind. Nach Blick-Infos ist der Deal aber bereits seit Donnerstagabend in trockenen Tüchern. Am Anfang der kommenden Woche wird die Vereinbarung offiziell kommuniziert.

Callà wird für den März-Zusammenzug der Nati auf Mandatsbasis beim SFV angestellt werden, zeitgleich aber weiter beim als Co-Trainer von Fabio Celestini (49) tätig sein dürfen. Im Sommer wird der definitive Wechsel zum SFV erfolgen.

Für den FCB heisst das, dass er sich für die kommende Saison einen neuen Assistenztrainer suchen muss. Laut Blick-Infos dürfte Matthias Kohler (33) die Nachfolge von Callà antreten. Der Deutsche war zwischen 2010 und 2011 bereits als Trainer der U18 und U21 in Basel engagiert. Zuletzt betreute er den niederländischen Zweitligisten Volendam.