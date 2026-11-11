So entscheiden die Blick-Leser in der FCB-Goaliefrage

Darum gehts
- Blick-Leser wollen Mirko Salvi im FCB-Tor sehen
- Statistiken sprechen zwar für Jonas Omlin, doch die Fehler häufen sich bei ihm
- Goalie-Talent wird von der Blick-Community als zusätzliche Option genannt
Jonas Omlin oder Mirko Salvi? Die Goaliefrage beim FC Basel um die beiden 32-Jährigen ist derzeit omnipräsent. Omlin, der als Nummer eins im Sommer geholt wurde, ist oft verletzt – und wenn er spielt, tut er dies oft nicht erwartungsgemäss. So etwa auch am Sonntag in Thun, als er sich vor dem ersten Gegentor beim Stand von 2:0 für Basel verdribbelte.
Und dennoch dürfte er die Nummer 1 im Kasten der Bebbi bleiben. Denn die Statistiken sprechen für den Obwaldner. Vor allem zeigt sich, dass Omlin mehr Tore verhindert als ein durchschnittlicher Super-League-Goalie. Doch die Blick-Community sagt: Salvi muss zwischen die Pfosten.
In einer Umfrage sagen fast zwei Drittel (65 Prozent), dass sie Salvi spielen lassen würden. Ein Leser findet: «Omlin ist ein Fehleinkauf und kostet Basel Punkte.» Er befürchte aber, dass noch mehr passieren müsse, bis auf der Torhüterposition etwas geändert wird. Ein anderer Leser sagt ebenfalls, dass die zwei verlorenen Punkte in Thun auf Omlins Konto gehen würden.
Goalie-Talent als Option?
Dazu wird auch Renato Widmer d'Autilia ins Spiel gebracht. Der 18-Jährige wechselte im Sommer 2025 vom FC Bologna in den FCB-Nachwuchs und kam bisher in der U19 und in der U21 zum Einsatz. Mit seinen 1,98 Metern ist der italienisch-brasilianische Doppelbürger bei Blick-Lesern eine valable Alternative zu Omlin und Salvi: «Jung, ehrgeizig und sehr talentiert. Bei seinen bisherigen Einsätzen gefiel er mir ausgezeichnet. Ein Versuch wäre es allemal wert.»
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
13
21
34
2
BSC Young Boys
13
16
28
3
FC Sion
13
11
26
4
FC St. Gallen
13
2
22
5
FC Zürich
13
-1
21
6
Servette FC
13
1
17
7
FC Basel
13
-4
15
8
FC Thun
13
-10
14
9
FC Luzern
13
-7
13
10
Grasshopper Club Zürich
13
-13
11
11
FC Vaduz
13
-5
10
12
FC Lausanne-Sport
13
-11
7