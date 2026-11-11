So entscheiden die Blick-Leser in der FCB-Goaliefrage

Wer soll beim FC Basel künftig das Tor hüten? Die Blick-Leser finden entgegen den Statistiken, dass Mirko Salvi den Vorzug vor Jonas Omlin bekommen sollte. Und sie werfen gar noch einen dritten Namen in den Topf.

Darum gehts Blick-Leser wollen Mirko Salvi im FCB-Tor sehen

Statistiken sprechen zwar für Jonas Omlin, doch die Fehler häufen sich bei ihm

Goalie-Talent wird von der Blick-Community als zusätzliche Option genannt

Cédric Heeb Redaktor Sport

Jonas Omlin oder Mirko Salvi? Die Goaliefrage beim FC Basel um die beiden 32-Jährigen ist derzeit omnipräsent. Omlin, der als Nummer eins im Sommer geholt wurde, ist oft verletzt – und wenn er spielt, tut er dies oft nicht erwartungsgemäss. So etwa auch am Sonntag in Thun, als er sich vor dem ersten Gegentor beim Stand von 2:0 für Basel verdribbelte.

Und dennoch dürfte er die Nummer 1 im Kasten der Bebbi bleiben. Denn die Statistiken sprechen für den Obwaldner. Vor allem zeigt sich, dass Omlin mehr Tore verhindert als ein durchschnittlicher Super-League-Goalie. Doch die Blick-Community sagt: Salvi muss zwischen die Pfosten.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

In einer Umfrage sagen fast zwei Drittel (65 Prozent), dass sie Salvi spielen lassen würden. Ein Leser findet: «Omlin ist ein Fehleinkauf und kostet Basel Punkte.» Er befürchte aber, dass noch mehr passieren müsse, bis auf der Torhüterposition etwas geändert wird. Ein anderer Leser sagt ebenfalls, dass die zwei verlorenen Punkte in Thun auf Omlins Konto gehen würden.

Goalie-Talent als Option?

Dazu wird auch Renato Widmer d'Autilia ins Spiel gebracht. Der 18-Jährige wechselte im Sommer 2025 vom FC Bologna in den FCB-Nachwuchs und kam bisher in der U19 und in der U21 zum Einsatz. Mit seinen 1,98 Metern ist der italienisch-brasilianische Doppelbürger bei Blick-Lesern eine valable Alternative zu Omlin und Salvi: «Jung, ehrgeizig und sehr talentiert. Bei seinen bisherigen Einsätzen gefiel er mir ausgezeichnet. Ein Versuch wäre es allemal wert.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos