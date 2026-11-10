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Gegen Thun hat der FC Basel alles im Griff. Die Bebbi führen beim Meister nach nur 12 Minuten schon 2:0. Doch dann verdribbelt sich Jonas Omlin (32) – und schenkt den Berner Oberländern den Anschlusstreffer. Am Ende spielt Basel 3:3, auch beim zweiten Gegentor sieht Omlin nicht gut aus.

Es passt zur Saison, die der Bundesliga-Rückkehrer in Basel erlebt. Denn Omlin bringt dem FCB bisher nicht die Stabilität, die man sich nach dem Rücktritt von Marwin Hitz (38) im Sommer von ihm erhofft und erwartet hat.

Verletzungssorgen waren absehbar

Zunächst einmal wäre da die Verletzungsgeschichte. Der Goalie fehlte dem FCB in dieser Spielzeit bereits in etlichen Spielen. Erst verpasste er ein Spiel krank, dann fiel er nach nur einem Einsatz mit Oberschenkelproblemen aus. Vier Spiele verpasste er in dieser Zeit.

Omlin kehrte zurück. Aber nur für ein Spiel. Oder besser gesagt für ein halbes. In der Halbzeitpause vom Match gegen Lugano (1:3) im September musste er ausgewechselt werden. Erneut zwickte der Oberschenkel, erneut fehlte Omlin danach für zwei weitere Partien. Die letzten vier Spiele konnte der 32-Jährige nun immerhin absolvieren. Doch es fehlt an Konstanz zwischen den Pfosten. Ein Problem für die Mannschaft und für Omlin selbst.

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Was man sich bei Basel aber eingestehen muss: Es war absehbar. Denn schon in den letzten Jahren hatte der Torhüter immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. In der letzten Saison absolvierte er für Gladbach und Leverkusen kein einziges Spiel. Er war Ersatzgoalie, fehlte jedoch in dieser Zeit immer wieder wegen Verletzungen an den Adduktoren.

Und auch in der Saison davor zogen sich die Verletzungen durch. Als eigentlicher Stammgoalie von Gladbach absolvierte er nur zwölf Bundesliga-Spiele. Er verpasste diverse Partien aufgrund einer Wadenverletzung und eines Muskelfaserrisses in den Adduktoren. Nochmals eine Saison davor hatte er eine Schulterverletzung, später folgten Probleme im Oberschenkel, die ihn lange ausser Gefecht setzten.

Miserable Ausbeute

Wenn Omlin dann mal spielen kann, erfüllt er bisher allerdings nicht die Erwartungen der Bebbi. Im Sommer holten sie ihn als erfahrenen Schweizer Torhüter zurück in die Super League. Er sollte das Team als Leader anführen und ein sicherer Rückhalt sein. Dementsprechend wurde er auch mit einem lukrativen Vertrag ausgestattet. Am Sonntag führte er das Team in Thun gar als Captain auf den Platz.

Nachdem Omlin schon bei der Pleite in Lugano eine Woche zuvor unsicher gewirkt hatte, zeigte er gegen Thun nun sein schwächstes Spiel der Saison. Besonders bitter: Mit der Nummer 1 im Tor konnte Basel in dieser Saison noch kein Spiel gewinnen. Aus den sechs Spielen, in denen Omlin von Beginn an im Tor stand, gingen vier verloren. Gegen Thun (3:3) und GC (0:0) gabs jeweils immerhin einen Punkt.

Omlin und Salvi im Vergleich

Alle vier Siege fuhr man ein, als Ersatzgoalie Mirko Salvi (32) zwischen den Pfosten stand. Ein dauerhafter Wechsel sollte beim FCB aber dennoch kein Thema sein. Denn Omlin weist die besseren Statistiken als sein Konkurrent auf.

Ein wichtiger Richtwert bei Torhütern: die Anzahl verhinderter Tore im Vergleich zu einem durchschnittlichen Goalie der Liga. Omlin hat rund 0,18 Tore mehr verhindert als der durchschnittliche Super-League-Goalie. Damit liegt er im Liga-Ranking genau in der Mitte auf Platz 6. Derweil weist Salvi einen Wert von minus 0,10 Toren auf – und liegt so auf dem 12. Platz der ganzen Liga. Nur Vaduz-Goalie Leon Schaffran und Thuns Niklas Steffen haben einen schlechteren Wert.

Generell liegt Omlin bei den meisten Statistiken vor Salvi. Er weist auch die bessere Fangquote auf, seine langen Bälle finden öfter den Mitspieler und er erhält weniger Gegentore pro Spiel (1,5) als Salvi (2).

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Während ein Torwartwechsel aktuell also keine Option sein sollte, muss sich Omlin dennoch steigern. Und dem FCB in den kommenden Wochen und Monaten beweisen, dass er eben noch die Sicherheit und Konstanz geben kann, die man sich von ihm erwünscht hat.