Die erste Super-League-Runde ist durch. Und die Blick-Leserinnen und -Leser haben gewählt: Samuel Essende von YB ist der beste Spieler des Wochenendes.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Über 5000 Blick-Leserinnen und –Leser haben abgestimmt und die Wahl ist deutlich. Samuel Essende (28) ist der Super-League-Spieler der ersten Runde. Mit seinen zwei Toren gegen Sion hat der YB-Mittelstürmer 43 Prozent der Abstimmenden überzeugt.

St. Gallens Lukas Görtler (32) folgt auf dem zweiten Platz mit 30 Prozent der Stimmen. Beim Stand von 0:1 zu Hause gegen den FCZ leitet der Deutsche in der 70. Minute mit einem Treffer die Wende ein und bereitet vier Minuten später das 2:1 von Andrin Hunziker vor.

Essendes Teamkollege Kastriot Imeri (26, 15 Prozent) schafft es mit seinen zwei Vorlagen gegen Sion auf den dritten Platz. Nicolas Bürgy (30) erzielt ein Tor und eine Vorlage für Thun gegen Luzern und liegt auf Platz vier mit zehn Prozent. Luganos Lukas Mai (26) kommt gegen Vaduz ebenfalls auf einen Treffer und einen Assist. Mit zwei Prozent der Stimmen positioniert sich der Tessiner auf Rang fünf.

Das Voting wurde von Blick am Montagnachmittag (13.11 Uhr) lanciert und am Dienstagmorgen (7.45 Uhr) ausgewertet.

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