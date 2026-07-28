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Wie gut hast du die erste Super-League-Runde verfolgt?

Samuel Essende schnürt einen Doppelpack gegen Sion, während Kastriot Imeri zwei Treffer vorbereitet. Wie gut kennst du dich mit den weiteren Statistiken nach der ersten SL-Runde aus? Beweise es im Quiz.
Publiziert: 07:09 Uhr
|
Aktualisiert: 07:10 Uhr
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Samuel Essende (Mitte) trifft beim Offensiv-Spektakel gegen Sion doppelt.
Foto: Keystone
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Die erste Super-League-Runde ist durch. Während YB und Sion zum Auftakt ein Offensiv-Spektakel liefern, gelingt es Basel auswärts gegen Genf, durch einen Elfmeter drei Punkte nach Hause zu nehmen. Samuel Essende (28) ist der Einzige, dem zwei Tore in einem Spiel gelingen, und YB-Teamkollege Kastriot Imeri (26) führt die Statistik der Vorlagengeber mit zwei Assists an.

Der Saison-Auftakt vom vergangenen Wochenende hat noch weitere interessante Zahlen geliefert. Wie gut du aufgepasst hast, kannst du in unserem Super-League-Quiz zur ersten Runde beweisen. 

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
1
2
3
2
FC Thun
FC Thun
1
2
3
3
FC Lugano
FC Lugano
1
1
3
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
1
1
3
5
FC Basel
FC Basel
1
1
3
6
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
1
0
1
6
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
1
0
1
8
FC Vaduz
FC Vaduz
1
-1
0
8
FC Zürich
FC Zürich
1
-1
0
10
Servette FC
Servette FC
1
-1
0
11
FC Sion
FC Sion
1
-2
0
12
FC Luzern
FC Luzern
1
-2
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Vaduz
FC Vaduz
FC Lugano
FC Lugano
FC Thun
FC Thun
FC Luzern
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Zürich
FC Zürich
BSC Young Boys
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FC Basel
FC Basel
FC Sion
FC Sion
Servette FC
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        FC Lugano
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        FC Thun
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        FC Luzern
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        Grasshopper Club Zürich
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        FC Zürich
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        BSC Young Boys
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        FC Basel
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