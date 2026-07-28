Samuel Essende schnürt einen Doppelpack gegen Sion, während Kastriot Imeri zwei Treffer vorbereitet. Wie gut kennst du dich mit den weiteren Statistiken nach der ersten SL-Runde aus? Beweise es im Quiz.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Die erste Super-League-Runde ist durch. Während YB und Sion zum Auftakt ein Offensiv-Spektakel liefern, gelingt es Basel auswärts gegen Genf, durch einen Elfmeter drei Punkte nach Hause zu nehmen. Samuel Essende (28) ist der Einzige, dem zwei Tore in einem Spiel gelingen, und YB-Teamkollege Kastriot Imeri (26) führt die Statistik der Vorlagengeber mit zwei Assists an.

Der Saison-Auftakt vom vergangenen Wochenende hat noch weitere interessante Zahlen geliefert. Wie gut du aufgepasst hast, kannst du in unserem Super-League-Quiz zur ersten Runde beweisen.

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