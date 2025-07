1/7 Keine Sorgenfalten bei Xherdan Shaqiri. Foto: Marc Schumacher/freshfocus

Darum gehts FC Zürich und FC Sion eröffnen neue Super-League-Saison am Freitagabend

FC Basel laut Blick-Lesern Favorit auf Meistertitel, YB auf Platz zwei

46 Prozent der 12'011 Stimmen sehen Basel als Meister

Am Freitagabend gilt es nach langer Pause endlich wieder ernst in der Super League. Der FC Zürich und der FC Sion eröffnen im Letzigrund um 20.30 Uhr die neue Saison. Erst am Samstag um 18 Uhr beim FC St. Gallen steigt dann der FC Basel in die neue Saison ein.

Nicht nur bei Blick-Kolumnist Kubilay Türkyilmaz, sondern auch bei den Blick-Leserinnen und Blick-Lesern ist der amtierende Meister auch in der neuen Saison der grosse Favorit auf den Kübel. 46 Prozent der 12’011 abgegeben Stimmen sehen Basel wieder auf dem Super-League-Thron. «Zaubert Xherdan Shaqiri wie in der abgelaufenen Saison, ist der Titel wieder für den FCB reserviert», hat Türkyilmaz eine klare Meinung. In der Offensive könne kein anderes Team mit den Baslern mithalten.

An zweiter Stelle folgt bei der Community der zuletzt abgelöste Meister YB mit 27 Prozent der Stimmen. Auf diesen Rang setzt auch Türkyilmaz die Berner, dahinter sieht er Servette. Geht es nach den Blick-Lesenden, hat übrigens Lausanne mit Neo-Coach Peter Zeidler keine Chance auf den Titel. Die Waadtländer erhalten keine Stimme. Auch der Blick-Kolumnist sieht das Team nicht ganz vorne, traut Lausanne aber mit Rang 7 eine Position im Mittelfeld zu.

Aufsteiger die Überraschung der Saison

Auch dem Stimmvolk zufolge dürften Peter Zeidler und Co nicht um den Klassenerhalt zittern müssen. Dort deutlich gefährdeter sehen die 11’556, die eine Stimme abgegeben haben, etwa den FC Winterthur. Dieser führt die Absteiger-Rangliste mit 37 Prozent an, dahinter folgen GC mit 21 und Thun mit 20 Prozent. Die Reihenfolge stimmt zwar nicht ganz überein, aber auch Türkyilmaz sieht diese drei Teams ganz unten in der Rangliste. Für ihn sind es ebenfalls die Eulachstädter, welche den Gang in die Challenge League werden antreten müssen, «weil Uli Forte mit seinem FC Winterthur kein zweites Wunder gelingt wie der direkte Ligaerhalt in der letzten Saison mit dem schwächsten Kader».

Und apropos Thun: Geht es nach den 10’699, die eine Stimme für die grösste Überraschung der Saison abgegeben haben, sind die Thuner ganz vorne dabei. 23 Prozent der Stimmen gehen an die Berner Oberländer, dahinter folgt der FC Luzern mit 17 und GC mit 14 Prozent.

Als grösste Enttäuschung der Saison haben die Blick-Lesenden dafür den FC Zürich auserkoren. 21 Prozent der 10’333 Stimmen gehen an den FCZ und seinen neuen Trainer Mitchell van der Gaag. An zweiter Position folgt YB mit 18, dahinter Basel mit 15 und der FC St. Gallen mit 11 Prozent.