Winterthur holt Di Giusto-Ersatz von YB

Wenige Tage nach dem Abgang von Zauberfuss Matteo Di Giusto zu Luzern hat der FC Winterthur den Nachfolger gefunden. Wie von Blick angekündigt, holten die Eulachstädter Offensivmann Théo Golliard von YB. Golliard unterschreibt einen Vertrag für die nächsten drei Jahre.

«Théo ist ein spielintelligenter und technisch starker Spieler, den wir schon seit Jahren kennen und der zu uns passt», sagt FCW-Sportchef Oliver Kaiser zum Transfer. «Wir freuen uns, dass wir ihn jetzt als Verstärkung fix verpflichten konnten.»

Der offensive Mittelfeldspieler kommt von den Berner Young Boys. Mit YB hat Golliard die Vorbereitung bestritten. Zuletzt war Golliard aber an den holländischen Zweitligisten Helmond Sport ausgeliehen und schoss dort in 35 Ligaspielen 6 Tore und lieferte 5 Assists. Der Aufstieg in die höchste Klasse wurde mit dem 13. Platz aber deutlich verpasst.

Beim FCW würde der 22-Jährige seine ersten Minuten in der Super League absolvieren. Vor seiner Leihe nach Holland lief er bereits für den FC Vaduz in der Challenge League auf – ebenfalls auf Leihbasis.