Winterthur hat Ersatz für Di Giusto gefunden

1/4 Théo Golliard wechselt nach Blick-Informationen von YB zum FC Winterthur. Foto: Pius Koller

Der FC Winterthur hat einen Ersatz für Matteo Di Giusto gefunden. Der Zauberfuss wechselt auf diese Saison hin zum FC Luzern. Laut Blick-Informationen ersetzt ihn Théo Golliard fix.

Der offensive Mittelfeldspieler kommt von den Berner Young Boys. Mit YB hat Golliard die Vorbereitung bestritten. Zuletzt war Golliard aber an den holländischen Zweitligisten Helmond Sport ausgeliehen und schoss dort in 35 Ligaspielen 6 Tore und lieferte 5 Assists. Der Aufstieg in die höchste Klasse wurde mit dem 13. Platz aber deutlich verpasst.

Beim FCW würde der 22-Jährige seine ersten Minuten in der Super League absolvieren. Vor seiner Leihe nach Holland lief er bereits für den FC Vaduz in der Challenge League auf – ebenfalls auf Leihbasis.