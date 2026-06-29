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Ablösefrei in die 3. Liga
FCL-Stürmer wechselt nach Deutschland

Der ehemalige Luzern-Stürmer Sinan Karweina geht ablösefrei nach Deutschland. Er wechselt zu Wehen Wiesbaden.
Publiziert: vor 38 Minuten
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Sinan Karweina wechselt von Luzern nach Wiesbaden.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
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Björn LindroosRedaktor Sport

Sinan Karweina (27) verlässt die Schweiz. Der Deutsche, der bei Luzern bereits verabschiedet wurde, wechselt in die Heimat. Er unterschreibt bei Wehen Wiesbaden in der 3. Bundesliga.

Die Deutschen müssen für den Stürmer keine Ablöse zahlen. Karweinas Vertrag läuft in diesem Sommer aus. Wie lange er bei Wiesbaden unterschreibt, hat der Verein nicht kommuniziert.

Karweina wechselte im Sommer 2024 von Austria Klagenfurt in die Schweiz. Für den FCL absolvierte er vergangene Saison 19 Spiele in der Super League, erzielte dabei aber nur ein Tor. Zuvor spielete er auch schon bei Köln, Duisburg und weiteren deutschen Vereinen.

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