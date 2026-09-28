DE
FR
Abonnieren

Kurioser Start in Brüssel
Olise führt Frankreich mit Traumsolo zum Sieg

Frankreich schlägt Belgien in Brüssel spät 1:0. Michael Olise wird von Zinédine Zidane eingewechselt und entscheidet die Partie kurz vor Schluss mit einem Traumsolo. Für Zidane ist es der zweite Sieg im zweiten Spiel.
Publiziert: 28.09.2026 um 21:19 Uhr
|
Aktualisiert: 28.09.2026 um 22:42 Uhr
Kommentieren
Joel_Hahn_Praktikant Sport _Blick Sport _2-Bearbeitet.jpg
Joël HahnRedaktor Sport
1/7
Barcola sorgt mit seinen Tricks immer wieder für Unruhe bei den Belgiern.
Foto: imago/Belga

Zwei neue Trainer, ein alter Klassiker und am Ende ein später Sieger. Belgien verliert in Brüssel gegen Frankreich 0:1. Für Mark van Bommel ist es das zweite Spiel als belgischer Nationaltrainer, für Zinédine Zidane die zweite Partie auf der französischen Bank.

Bevor der Ball überhaupt rollt, sorgt die Ausrüstung für Aufregung. Der Anpfiff verzögert sich um einige Minuten, weil mehrere französische Spieler ihre roten Stutzen eingeschnitten haben. Die weissen Socken darunter dürfen laut Uefa-Reglement nicht sichtbar sein. Also wird im Spielertunnel kurzerhand rotes Tape über die Stellen geklebt. Eine kuriose Szene, die an den Fall von Remo Freuler bei der Schweizer Nati erinnert: Auch in Skopje musste der Mittelfeldspieler wegen seiner Stutzen nachbessern.

Doué und Da Cunha treffen Aluminium

Auf dem Rasen entwickelt sich von Beginn an ein offener Schlagabtausch. Vor allem Désiré Doué sorgt mit seinen Dribblings immer wieder für Gefahr und trifft in der 11. Minute die Latte. Auch Belgien findet Räume, Kevin De Bruyne setzt mit seinen Pässen immer wieder Akzente.

Nach der Pause wird Frankreich stärker und lässt den Belgiern weniger Platz. In der 53. Minute scheppert es erneut am Aluminium: Der Debütant Lucas Da Cunha fasst sich aus rund 35 Metern ein Herz und trifft den Pfosten. Belgien kommt danach wieder besser ins Spiel. Besonders Dodi Lukebakio sorgt mit seinen Antritten für Gefahr.

Olise entscheidet die Partie

Gegen Ende bringt Zidane mit Ousmane Dembélé und Michael Olise nochmals frische Kräfte. Die Wechsel zahlen sich aus: Olise sorgt kurz vor Schluss mit einem Traumsolo für die Entscheidung. Der Franzose setzt sich gegen mehrere Belgier durch und schiebt den Ball zum 1:0 ins Netz. Belgien findet darauf keine Antwort mehr. Frankreich rettet den knappen Sieg über die Zeit und Zidane darf sich über einen gelungenen zweiten Auftritt auf der französischen Bank freuen.

Mehr Nations League
Martin Ödegaard wird unnötig gefoult.
Mit Video
«Im Fussball nichts zu suchen»
Norwegen-Captain tobt nach rüdem Foul von Portugal-Star Silva
20260927220645681.jpg
Neuer DFB-Coach weiter sieglos
Klopp ärgert sich nach Griechen-Pleite über «Drecksding»
imago_sp_0927_19430001_1083883918.jpg
Erster Sieg unter Xavi
Startelf-Debütant schiesst Oranje mit Doppelpack ins Glück
20260927232631543.jpg
«Im Mittelmass angekommen»
Klopps historischer Fehlstart – DFB-Legende fällt klares Verdikt
UEFA Nations League 26/27 League A Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
2
6
2
Belgien
Belgien
2
1
3
3
Italien
Italien
2
1
3
4
Türkei
Türkei
2
-4
0
Playoffs
League A Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
2
2
6
2
Niederlande
Niederlande
2
1
4
3
Deutschland
Deutschland
2
-1
1
4
Serbien
Serbien
2
-2
0
Playoffs
League A Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
1
1
3
2
Kroatien
Kroatien
1
1
3
3
England
England
1
-1
0
4
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
Playoffs
League A Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
2
2
6
2
Norwegen
Norwegen
2
0
3
3
Dänemark
Dänemark
2
1
3
4
Wales
Wales
2
-3
0
Playoffs
League B Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
3
3
2
Schottland
Schottland
1
0
1
2
Slowenien
Slowenien
1
0
1
4
Nordmazedonien
Nordmazedonien
1
-3
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
Nordirland
2
1
4
1
Ukraine
Ukraine
2
1
4
3
Georgien
Georgien
2
-1
1
3
Ungarn
Ungarn
2
-1
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
2
4
6
2
Kosovo
Kosovo
2
-1
3
3
Irland
Irland
2
2
3
4
Israel
Israel
2
-5
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
2
3
6
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
2
4
3
Polen
Polen
2
-2
1
4
Rumänien
Rumänien
2
-3
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League C Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Finnland
Finnland
1
7
3
2
Albanien
Albanien
1
2
3
3
Belarus
Belarus
1
-2
0
4
San Marino
San Marino
1
-7
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Montenegro
Montenegro
2
2
6
2
Armenien
Armenien
2
1
3
3
Zypern
Zypern
2
-1
1
4
Lettland
Lettland
2
-2
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
1
2
3
2
Färöer
Färöer
1
0
1
2
Kasachstan
Kasachstan
1
0
1
4
Moldawien
Moldawien
1
-2
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Luxemburg
Luxemburg
1
1
3
2
Estland
Estland
1
0
1
2
Island
Island
1
0
1
4
Bulgarien
Bulgarien
1
-1
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League D Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Malta
Malta
1
1
3
2
Gibraltar
Gibraltar
1
0
1
3
Andorra
Andorra
2
-1
1
League D Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Litauen
Litauen
2
2
4
2
Aserbaidschan
Aserbaidschan
1
0
1
3
Liechtenstein
Liechtenstein
1
-2
0
In diesem Artikel erwähnt
21154066 entity_logo_belgien
Belgien
21151282 entity_logo_frankreich
Frankreich
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        21154066 entity_logo_belgien
        Belgien
        21151282 entity_logo_frankreich
        Frankreich