Frankreich schlägt Belgien in Brüssel spät 1:0. Michael Olise wird von Zinédine Zidane eingewechselt und entscheidet die Partie kurz vor Schluss mit einem Traumsolo. Für Zidane ist es der zweite Sieg im zweiten Spiel.

Joël Hahn Redaktor Sport

Zwei neue Trainer, ein alter Klassiker und am Ende ein später Sieger. Belgien verliert in Brüssel gegen Frankreich 0:1. Für Mark van Bommel ist es das zweite Spiel als belgischer Nationaltrainer, für Zinédine Zidane die zweite Partie auf der französischen Bank.

Bevor der Ball überhaupt rollt, sorgt die Ausrüstung für Aufregung. Der Anpfiff verzögert sich um einige Minuten, weil mehrere französische Spieler ihre roten Stutzen eingeschnitten haben. Die weissen Socken darunter dürfen laut Uefa-Reglement nicht sichtbar sein. Also wird im Spielertunnel kurzerhand rotes Tape über die Stellen geklebt. Eine kuriose Szene, die an den Fall von Remo Freuler bei der Schweizer Nati erinnert: Auch in Skopje musste der Mittelfeldspieler wegen seiner Stutzen nachbessern.

Doué und Da Cunha treffen Aluminium

Auf dem Rasen entwickelt sich von Beginn an ein offener Schlagabtausch. Vor allem Désiré Doué sorgt mit seinen Dribblings immer wieder für Gefahr und trifft in der 11. Minute die Latte. Auch Belgien findet Räume, Kevin De Bruyne setzt mit seinen Pässen immer wieder Akzente.

Nach der Pause wird Frankreich stärker und lässt den Belgiern weniger Platz. In der 53. Minute scheppert es erneut am Aluminium: Der Debütant Lucas Da Cunha fasst sich aus rund 35 Metern ein Herz und trifft den Pfosten. Belgien kommt danach wieder besser ins Spiel. Besonders Dodi Lukebakio sorgt mit seinen Antritten für Gefahr.

Olise entscheidet die Partie

Gegen Ende bringt Zidane mit Ousmane Dembélé und Michael Olise nochmals frische Kräfte. Die Wechsel zahlen sich aus: Olise sorgt kurz vor Schluss mit einem Traumsolo für die Entscheidung. Der Franzose setzt sich gegen mehrere Belgier durch und schiebt den Ball zum 1:0 ins Netz. Belgien findet darauf keine Antwort mehr. Frankreich rettet den knappen Sieg über die Zeit und Zidane darf sich über einen gelungenen zweiten Auftritt auf der französischen Bank freuen.