DE
FR
Abonnieren

Erster Sieg unter Xavi
Startelf-Debütant schiesst Oranje mit Doppelpack ins Glück

Was für ein Startelf-Einstand: Mexx Meerdink schiesst die Holländer in seinem zweiten Länderspiel mit einem Doppelpack zum Sieg gegen Serbien.
Publiziert: 27.09.2026 um 18:47 Uhr
|
Aktualisiert: 27.09.2026 um 21:42 Uhr
Kommentieren
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport
1/5
Mexx Meerdink schiesst Holland bei seinem Startelf-Debüt mit zwei Toren zum Sieg.
Foto: IMAGO/Pro Shots

Barça-Legende Xavi feiert seinen ersten Sieg als Trainer der holländischen Nationalmannschaft. Matchwinner im spärlich gefüllten Belgrader Marakana, wie das Stadion Rajko Mitic im Volksmund genannt wird, gegen Serbien ist Mexx Meerdink. Der Alkmaar-Stürmer gab gegen Deutschland als Einwechselspieler für den verletzten Brian Brobbey sein Oranje-Debüt. In seinem ersten Spiel von Anfang an gelingt ihm sogleich ein Doppelpack.

Die Serben, die schon Griechenland unterlagen, halten die Gäste zu Beginn gut vom eigenen Tor fern und kommen in der 17. Minute durch MLS-Legionär Dejan Joveljic zur bis dahin besten Chance des Spiels, scheitern jedoch an Brighton-Goalie Bart Verbruggen.

Je länger das Spiel dauert, desto dominanter treten die Holländer auf. Nach einer knappen halben Stunde kommt Linksverteidiger Aleksa Terzic gegen Crysencio Summerville im Strafraum zu spät. Auch wenn der Stürmer seine Hereingabe schon vor dem Kontakt spielt, zeigt der Schiri auf den Punkt. Meerdink lässt Vanja Milinkovic-Savic keine Chance.

Serbien trifft nur Sekunden nach der Pause

Serbien findet im gesamten Spiel offensiv kaum statt, doch eine Szene hat es in sich. Wenige Sekunden nach dem Seitenwechsel trifft Joker Luka Jovic direkt nach seiner Einwechslung zum Ausgleich, nachdem er selbst, Andrija Zivkovic und Sasa Lukic in derselben Szene bereits gescheitert waren. 0,95 der 1,41 xG (statistisch erwartbare Tore) der Serben kommen innert weniger Sekunden zustande.

Die Südosteuropäer können den Schwung aber nicht mitnehmen und sehen sich wieder mit viel Abwehrarbeit konfrontiert. Wiederum Meerdink, diesmal aus dem Spiel heraus, nutzt als Einziger eine der zahlreichen Möglichkeiten der Elftal nach dem Ausgleich.

Holland hat damit nach zwei Spielen vier Punkte auf dem Konto, Serbien bleibt punktlos. Griechenland mit einem Sieg oder Deutschland mit einem Sieg mit zwei Toren Unterschied könnten Oranje am Sonntag noch von der Tabellenspitze verdrängen.

UEFA Nations League 26/27 League A Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
2
6
2
Belgien
Belgien
2
1
3
3
Italien
Italien
2
1
3
4
Türkei
Türkei
2
-4
0
Playoffs
League A Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Griechenland
Griechenland
2
2
6
2
Niederlande
Niederlande
2
1
4
3
Deutschland
Deutschland
2
-1
1
4
Serbien
Serbien
2
-2
0
Playoffs
League A Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
1
1
3
2
Kroatien
Kroatien
1
1
3
3
England
England
1
-1
0
4
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
Playoffs
League A Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
2
2
6
2
Norwegen
Norwegen
2
0
3
3
Dänemark
Dänemark
2
1
3
4
Wales
Wales
2
-3
0
Playoffs
League B Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
3
3
2
Schottland
Schottland
1
0
1
2
Slowenien
Slowenien
1
0
1
4
Nordmazedonien
Nordmazedonien
1
-3
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
Nordirland
2
1
4
1
Ukraine
Ukraine
2
1
4
3
Georgien
Georgien
2
-1
1
3
Ungarn
Ungarn
2
-1
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
2
4
6
2
Kosovo
Kosovo
2
-1
3
3
Irland
Irland
2
2
3
4
Israel
Israel
2
-5
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
2
3
6
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
2
4
3
Polen
Polen
2
-2
1
4
Rumänien
Rumänien
2
-3
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League C Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Finnland
Finnland
1
7
3
2
Albanien
Albanien
1
2
3
3
Belarus
Belarus
1
-2
0
4
San Marino
San Marino
1
-7
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Montenegro
Montenegro
2
2
6
2
Armenien
Armenien
2
1
3
3
Zypern
Zypern
2
-1
1
4
Lettland
Lettland
2
-2
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
1
2
3
2
Färöer
Färöer
1
0
1
2
Kasachstan
Kasachstan
1
0
1
4
Moldawien
Moldawien
1
-2
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Luxemburg
Luxemburg
1
1
3
2
Estland
Estland
1
0
1
2
Island
Island
1
0
1
4
Bulgarien
Bulgarien
1
-1
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League D Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Malta
Malta
1
1
3
2
Gibraltar
Gibraltar
1
0
1
3
Andorra
Andorra
2
-1
1
League D Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Litauen
Litauen
2
2
4
2
Aserbaidschan
Aserbaidschan
1
0
1
3
Liechtenstein
Liechtenstein
1
-2
0
In diesem Artikel erwähnt
21153123 entity_logo_niederlande
Holland
21154127 entity_logo_serbien
Serbien
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        21153123 entity_logo_niederlande
        Holland
        21154127 entity_logo_serbien
        Serbien