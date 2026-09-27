Startelf-Debütant schiesst Oranje mit Doppelpack ins Glück

Was für ein Startelf-Einstand: Mexx Meerdink schiesst die Holländer in seinem zweiten Länderspiel mit einem Doppelpack zum Sieg gegen Serbien.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Barça-Legende Xavi feiert seinen ersten Sieg als Trainer der holländischen Nationalmannschaft. Matchwinner im spärlich gefüllten Belgrader Marakana, wie das Stadion Rajko Mitic im Volksmund genannt wird, gegen Serbien ist Mexx Meerdink. Der Alkmaar-Stürmer gab gegen Deutschland als Einwechselspieler für den verletzten Brian Brobbey sein Oranje-Debüt. In seinem ersten Spiel von Anfang an gelingt ihm sogleich ein Doppelpack.

Die Serben, die schon Griechenland unterlagen, halten die Gäste zu Beginn gut vom eigenen Tor fern und kommen in der 17. Minute durch MLS-Legionär Dejan Joveljic zur bis dahin besten Chance des Spiels, scheitern jedoch an Brighton-Goalie Bart Verbruggen.

Je länger das Spiel dauert, desto dominanter treten die Holländer auf. Nach einer knappen halben Stunde kommt Linksverteidiger Aleksa Terzic gegen Crysencio Summerville im Strafraum zu spät. Auch wenn der Stürmer seine Hereingabe schon vor dem Kontakt spielt, zeigt der Schiri auf den Punkt. Meerdink lässt Vanja Milinkovic-Savic keine Chance.

Serbien trifft nur Sekunden nach der Pause

Serbien findet im gesamten Spiel offensiv kaum statt, doch eine Szene hat es in sich. Wenige Sekunden nach dem Seitenwechsel trifft Joker Luka Jovic direkt nach seiner Einwechslung zum Ausgleich, nachdem er selbst, Andrija Zivkovic und Sasa Lukic in derselben Szene bereits gescheitert waren. 0,95 der 1,41 xG (statistisch erwartbare Tore) der Serben kommen innert weniger Sekunden zustande.

Die Südosteuropäer können den Schwung aber nicht mitnehmen und sehen sich wieder mit viel Abwehrarbeit konfrontiert. Wiederum Meerdink, diesmal aus dem Spiel heraus, nutzt als Einziger eine der zahlreichen Möglichkeiten der Elftal nach dem Ausgleich.

Holland hat damit nach zwei Spielen vier Punkte auf dem Konto, Serbien bleibt punktlos. Griechenland mit einem Sieg oder Deutschland mit einem Sieg mit zwei Toren Unterschied könnten Oranje am Sonntag noch von der Tabellenspitze verdrängen.