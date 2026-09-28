Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Portugal siegt 2:1 gegen Norwegen, Foul von Bernardo Silva sorgt für Ärger

Ödegaard kritisiert Silvas hartes Foul: «Das hat im Fussball keinen Platz»

Captain humpelt nach Spiel, Einsatz in kommenden Spielen fraglich

Blick Sportdesk

Portugal rettete am Dienstagabend in Norwegen einen knappen 2:1-Sieg, doch die Schlagzeilen gehörten einer umstrittenen Szene in der Nachspielzeit. Bernardo Silva (32), der erst spät eingewechselt wurde, zog sich mit einem harten Foul an Norwegens Kapitän Martin Ödegaard (27) den Unmut der Gastgeber zu. «Ich habe einen Schlag auf den Knöchel bekommen. Heute Abend wird es wahrscheinlich noch nicht gut aussehen, aber ich hoffe, dass es in den nächsten Tagen besser wird. Das war eine unvernünftige Aktion von ihm. Er hat mich einfach umgerannt, lange nachdem ich den Ball bereits weitergegeben hatte. Ich verstehe nicht, was er da macht.», sagte Ödegaard sichtlich verärgert gegenüber TV2.

Nach dem Foul kam es zu einem kurzen Wortgefecht zwischen den beiden Spielern. Auf die Frage, was er Silva gesagt habe, entgegnete Ödegaard: «Was ich ihm gesagt habe? Ich glaube, wir sollten darüber nicht im Fernsehen sprechen.» Ob die Spannungen mit der Rivalität zwischen seinem Arsenal und Silvas Manchester City zusammenhängen könnten? «Das musst du ihn selbst fragen. Ich weiss nicht, was er gerade so treibt. So etwas hat auf einem Fussballplatz nichts zu suchen. Es ist schade, dass sich die Leute so verhalten, aber so ist das Leben eben», so der Norweger. Eine Entschuldigung von Silva habe es nicht gegeben.

Teamkollegen schalten sich ein

Auch andere Spieler meldeten sich zu Wort. «Das ist hässlich. Das war ein absichtliches Foul, bei dem er ihn einfach getreten hat. Völlig unnötig. Das ist wirklich ärgerlich, es sah so aus, als hätte Martin ziemliche Schmerzen gehabt.», kommentierte Patrick Berg (28) das Foul. Der Benfica-Spieler Andreas Schjelderup (22) ergänzte: «Das gehört zum Spiel dazu. Das ist ein hässliches spätes Foul. Es ist ein bisschen übertrieben, aber leider können die Schiedsrichter nicht alles sehen.» Portugals Goncalo Ramos hingegen spielte die Szene herunter: «So etwas passiert in jedem Spiel. Das gehört einfach dazu.»

Dieser Artikel ist zuerst auf abola.pt erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.