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«Im Fussball nichts zu suchen»
Norwegen-Captain tobt nach rüdem Foul von Portugal-Star Silva

In der Nachspielzeit beim 2:1-Sieg Portugals gegen Norwegen tritt Bernardo Silva Kapitän Martin Ödegaard absichtlich um. Der Norweger ist verletzt, die Aktion sorgt für scharfe Kritik von Spielern und Fans.
Publiziert: 28.09.2026 um 09:15 Uhr
|
Aktualisiert: 28.09.2026 um 10:31 Uhr
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Martin Ödegaard wird unnötig gefoult.
Foto: imago/Bildbyran

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Portugal siegt 2:1 gegen Norwegen, Foul von Bernardo Silva sorgt für Ärger
  • Ödegaard kritisiert Silvas hartes Foul: «Das hat im Fussball keinen Platz»
  • Captain humpelt nach Spiel, Einsatz in kommenden Spielen fraglich
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Blick Sportdesk

Portugal rettete am Dienstagabend in Norwegen einen knappen 2:1-Sieg, doch die Schlagzeilen gehörten einer umstrittenen Szene in der Nachspielzeit. Bernardo Silva (32), der erst spät eingewechselt wurde, zog sich mit einem harten Foul an Norwegens Kapitän Martin Ödegaard (27) den Unmut der Gastgeber zu. «Ich habe einen Schlag auf den Knöchel bekommen. Heute Abend wird es wahrscheinlich noch nicht gut aussehen, aber ich hoffe, dass es in den nächsten Tagen besser wird. Das war eine unvernünftige Aktion von ihm. Er hat mich einfach umgerannt, lange nachdem ich den Ball bereits weitergegeben hatte. Ich verstehe nicht, was er da macht.», sagte Ödegaard sichtlich verärgert gegenüber TV2.

Nach dem Foul kam es zu einem kurzen Wortgefecht zwischen den beiden Spielern. Auf die Frage, was er Silva gesagt habe, entgegnete Ödegaard: «Was ich ihm gesagt habe? Ich glaube, wir sollten darüber nicht im Fernsehen sprechen.» Ob die Spannungen mit der Rivalität zwischen seinem Arsenal und Silvas Manchester City zusammenhängen könnten? «Das musst du ihn selbst fragen. Ich weiss nicht, was er gerade so treibt. So etwas hat auf einem Fussballplatz nichts zu suchen. Es ist schade, dass sich die Leute so verhalten, aber so ist das Leben eben», so der Norweger. Eine Entschuldigung von Silva habe es nicht gegeben.

Teamkollegen schalten sich ein

Auch andere Spieler meldeten sich zu Wort. «Das ist hässlich. Das war ein absichtliches Foul, bei dem er ihn einfach getreten hat. Völlig unnötig. Das ist wirklich ärgerlich, es sah so aus, als hätte Martin ziemliche Schmerzen gehabt.», kommentierte Patrick Berg (28) das Foul. Der Benfica-Spieler Andreas Schjelderup (22) ergänzte: «Das gehört zum Spiel dazu. Das ist ein hässliches spätes Foul. Es ist ein bisschen übertrieben, aber leider können die Schiedsrichter nicht alles sehen.» Portugals Goncalo Ramos hingegen spielte die Szene herunter: «So etwas passiert in jedem Spiel. Das gehört einfach dazu.»

Dieser Artikel ist zuerst auf abola.pt erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.

UEFA Nations League 26/27 League A Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
2
6
2
Belgien
Belgien
2
1
3
3
Italien
Italien
2
1
3
4
Türkei
Türkei
2
-4
0
Playoffs
League A Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
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1
Griechenland
Griechenland
2
2
6
2
Niederlande
Niederlande
2
1
4
3
Deutschland
Deutschland
2
-1
1
4
Serbien
Serbien
2
-2
0
Playoffs
League A Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
1
1
3
2
Kroatien
Kroatien
1
1
3
3
England
England
1
-1
0
4
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
Playoffs
League A Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
2
2
6
2
Norwegen
Norwegen
2
0
3
3
Dänemark
Dänemark
2
1
3
4
Wales
Wales
2
-3
0
Playoffs
League B Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
3
3
2
Schottland
Schottland
1
0
1
2
Slowenien
Slowenien
1
0
1
4
Nordmazedonien
Nordmazedonien
1
-3
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
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1
Nordirland
Nordirland
2
1
4
1
Ukraine
Ukraine
2
1
4
3
Georgien
Georgien
2
-1
1
3
Ungarn
Ungarn
2
-1
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
2
4
6
2
Kosovo
Kosovo
2
-1
3
3
Irland
Irland
2
2
3
4
Israel
Israel
2
-5
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
2
3
6
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
2
4
3
Polen
Polen
2
-2
1
4
Rumänien
Rumänien
2
-3
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League C Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Finnland
Finnland
1
7
3
2
Albanien
Albanien
1
2
3
3
Belarus
Belarus
1
-2
0
4
San Marino
San Marino
1
-7
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Montenegro
Montenegro
2
2
6
2
Armenien
Armenien
2
1
3
3
Zypern
Zypern
2
-1
1
4
Lettland
Lettland
2
-2
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
1
2
3
2
Färöer
Färöer
1
0
1
2
Kasachstan
Kasachstan
1
0
1
4
Moldawien
Moldawien
1
-2
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
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Luxemburg
Luxemburg
1
1
3
2
Estland
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1
0
1
2
Island
Island
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0
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4
Bulgarien
Bulgarien
1
-1
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League D Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Malta
Malta
1
1
3
2
Gibraltar
Gibraltar
1
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1
3
Andorra
Andorra
2
-1
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League D Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Litauen
Litauen
2
2
4
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