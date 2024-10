Für die Schweizer Nationalmannschaft gehts am Dienstag gegen Dänemark in der Nations League um viel. Trainer Murat Yakin und Captain Granit Xhaka stellen sich im Vorfeld den Medien. Und Xhaka sorgt dabei für den einen oder anderen Lacher.

Coach Murat Yakin und Captain Granit Xhaka wollen an der Pressekonferenz vor dem kapitalen Spiel gegen Dänemak nichts wissen von Trübsal blasen. Trotz des Null-Punkte-Starts in die Nations League erscheinen die beiden gut gelaunt und voller Überzeugung, am Dienstag den ersten Sieg einzufahren.

Statistisch spricht vieles dafür: Die Schweiz ist im St. Galler Kybunpark seit sieben Spielen ungeschlagen. Woran liegts? «Die Bratwurst ist hier besser», scherzt Xhaka. «Ich hoffe, wir können nach dem hoffentlich siegreichen Spiel eine essen. Bisher hatten wir leider noch nicht die Gelegenheit.» Und wirklich? «Spass beiseite. Wir wissen, dass wir hier gute Spiele gezeigt haben, das Publikum peitscht uns immer nach vorne. Wir wollen morgen unbedingt den Sieg holen.»

Keine «Revanche» gegen die Dänen

Sportlich liege es an kleinen Dingen. «Wir wurden in den ersten drei Spielen auch hart bestraft, obwohl nicht alles schlecht war», erklärt Xhaka. Die zwei grössten Baustellen sieht der Captain in der Chancenverwertung und in der Konzentration in der Defensive. «Wir haben zu viele einfache Gegentore bekommen und bei uns hat es beim Toreschiessen gehapert. Aber das Wichtigste ist, dass wir zu Chancen kommen.»

Das Hinspiel in Kopenhagen im September war hitzig. Beim Schlusspfiff standen nur noch neun Schweizer auf dem Rasen, auch Xhaka musste mit Gelb-Rot vorzeitig unter die Dusche. Von einer «Revanche» wollen Yakin und Xhaka jedoch nicht sprechen. «Klar haben sich die Dänen nicht fair verhalten, aber sie haben es clever gemacht. Das hat uns in den letzten Spielen gefehlt. Das wollen wir besser machen, damit das Glück und vielleicht auch der ein oder andere Schiedsrichterentscheid mal auf unsere Seite kippt», so Yakin.

Die Pressekonferenz zum Nachlesen im Ticker:

vor 45 Minuten vor 45 Minuten Ende der PK Das wars mit der PK aus St. Gallen. Um 17 Uhr gehts zum Training, das 15 Minuten öffentlich sein wird. vor 46 Minuten vor 46 Minuten Kommt wieder eine Yakin-Überraschung? «Haben Sie zu wenig Optionen, um in der Aufstellung zu überraschen», wird Yakin gefragt. Dieser verneint. «Wir haben genügend flexibel einsetzbare Spieler. Eine Überraschung morgen? – warum nicht.» vor 48 Minuten vor 48 Minuten Das St.-Galler-Geheimnis Die Nati ist seit sieben Spielen im Kybunpark ungeschlagen. «Die Bratuwurst ist hier besser», scherzt Xhaka. «Bisher hatten wir noch nicht die Möglichkeit, eine zu essen. Ich hoffe, wir holen das nach dem siegreichen Spiel nach..» vor 51 Minuten vor 51 Minuten Priorität der Nations League «Wenn einer zur Nati kommt mit dieser Einstellung, ist er am falschen Ort. Ich glaube nicht, dass die Einstellung falsch war. Wir wissen, was es zu verbessern gilt», sagt Xhaka über den Vorwurf, die Nations League geniesse keine Priorität. vor 53 Minuten vor 53 Minuten Traut sich Xhaka zu schiessen? Das Wort «getrauen» ist bei mir ganz weit unten. Es gebe eine Liste von drei Spielern. Breel stand gegen Serbien nicht mal auf der Liste, hat sich aber am besten gefühlt. «Wenn ich mich gut fühle, schiesse ich. Sonst ein anderer», erklärt der Captain, der schon lange nicht mehr vom Punkt angetreten ist. vor 56 Minuten vor 56 Minuten Xhaka über die Defensive und die Penaltys «Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive Titel», zitiert Xhaka eine alte Fussballweisheit. Natürlich müsse man wieder zu Null spielen, dafür brauche es aber alle, nicht nur die Verteidiger. Zu der Frage über die Penaltyschützen: «Breel hat sich gut gefühlt. Wir sind ein Team und achten darauf, wer sich bereit fühlt und Verantwortung übernehmen will. Es gibt aber eine Liste von Namen» vor 58 Minuten vor 58 Minuten Haben sie Dänemark vergeben? «Wir müssen in die Zukunft schauen. Die Dänen haben es damals clever gemacht. Das hat uns in diesen Spielen etwas gefehlt. Das wollen wir morgen besser machen, um das Glück auf unsere Seite zu bringen, vielleicht auch den Schiedsrichter auf unsere zu ziehen mit der Spielweise statt mit viel Gerede. Klar war das eine unfaire Aktion von den Dänen aber deswegen spreche ich nicht von eienr Revanche. Das mag ich nicht», sagt Yakin auf die Frage eines dänischen Journalisten. 16:06 Uhr 16:06 Uhr Zu den Rücktritten aus der Nati «Das kann es geben nach grossen Turnieren», sagt Trainer Yakin. Wir haben schon einiges auffangen können, in dem wir jungen Spielern Einsatzchancen gegeben haben. Aber das geht nicht von heute auf morgen, es ist ein langer Prozess.» Bezüglich Xhakas Rücktritt macht er sich keine Sorgen: «Granit wird noch einige jüngere Spieler in der Anti überdauern.» Was sagt Xhaka? «Wir haben natürlich Qualität verloren auf und neben dem Platz. Aber die Jungen sind da und müssen liefern. Im Fussball gibt es nicht jung oder alt, sondern nur gut und schlecht.» 16:01 Uhr 16:01 Uhr Revanche gegen die Dänen? «Revanche ist vielleicht zu hart ausgedrückt. Das Spiel in Kopenhagen ist vorbei und wir wollen das Heimspiel gewinnen», erklärt Xhaka, als er gefragt wird, ob er mit dem Gegner noch eine Rechung offen hat. 15:58 Uhr 15:58 Uhr Sprachen-Chaos Bei einer Frage eines dänischen Journalisten auf Englisch, fragt Xhaka, ob er auf Deutsch antworten soll. Dies wird bejaht. Trotzdem beginnt Xhaka danach auf Englisch. «Wenn man sieben Jahre dort ist...», sagt der ehemalige Arsenal-Profi, als er den Fehler bemerkt und lacht. Und was sagt er zu den Dänen? «Wir wissen, wie viel Qualität die Dänen haben.» Weitere Einträge laden

