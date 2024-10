Die Nati verliert auch das dritte Spiel dieser Nations-League-Kampagne. Nach dem blassen Nati-Auftritt in Serbien äussern sich die Beteiligten via SRF.

Die Stimmen zum Nati-Auftritt in Serbien

Hängende Köpfe bei der Nati. Foto: TOTO MARTI 1/22

Manuel Akanji

Zur Szene vor dem 2:0: «Der Ball kommt an die Linie und ich versuche, mit ihm mitzulaufen. Ich versuche, die kurze Ecke zuzumachen. Wenn ich einen Schritt auf ihn zu mache und er durch meine Beine geht, ist er ziemlich unhaltbar für Greg. Und am Schluss trifft er ihn perfekt. »

Zur Leistung: «Ich will es nicht als Ausrede brauchen, aber es ist natürlich nicht einfach, auf so einem Platz zu spielen. Es ist einer der schlechtesten Plätze, auf denen ich je gespielt habe. Trotzdem müssen wir besser sein. Wir haben in den ersten 20 Minuten auch guten Fussball gespielt. Danach haben wir nachgelassen. Das müssen wir genau anschauen. Es war heute einfach zu wenig.»

Fabian Rieder

Zur fehlenden Power in der Offensive: «Ich glaube, dass wir alles probiert haben, um uns Chancen zu erarbeiten. Wir hatten die Möglichkeiten, um Tore zu schiessen. Wir müssen uns mehr Chancen erarbeiten, gegen tief stehende Gegner. Am Ende des Tages haben wir alles probiert, es wollte nicht sein. Klar ist auch, dass das nicht unsere Ansprüche sind.»

Zur Effizienz: «Ich bin mir sicher, dass wir alles daran setzen, beim nächsten Spiel eine bessere Leistung zu zeigen und wir die drei Punkte holen. Mit dieser Qualität des Kaders müssen wir mehr Punkte holen und am Ende des Tages effizienter sein, die Tore machen und hinten keine bekommen.»

Gregor Kobel

Zur Szene vor dem 2:0: «Manu versucht die kurze Ecke zuzumachen. Das schwierigste für einen Torhüter ist, wenn jemand durch die Beine schiesst. Ich habe den Ball dann nicht gesehen und der Schuss war am Ende auch super. Mir fehlte eine halbe Sekunde und so komme ich nicht in die Aktion rein. Es ist garantiert kein Fehler von Manu.»

Zur Leistung: «Wir haben gut angefangen. Der Platz war überhaupt nicht gut. Wir versuchen hinten raus zu spielen und sie haben Granit nicht hinten rauskommen lassen. Wir haben uns nicht schnell anpassen können. Es war sicher kein gutes Spiel. Schnell abhaken. Wir wollen viel von hinten rausspielen. Wir waren nicht so dominant mit dem Ball, wie wir wollten. Sie haben ein gutes Spiel gemacht.»

Murat Yakin

Zu seinen Gedanken nach dem Schlusspfiff: «Es läuft momentan vieles gegen uns. Wir spielen, dominieren. Dann passiert genau das, worauf die Serben gewartet haben. Wir verlieren die Geduld, dann auch die Zweikämpfe. Die Entschlossenheit von ihnen war da. Sie waren heute cleverer und haben besser verteidigt als wir. »

Zur Rolle von Xhaka: «Granit war wie immer präsent. Er hat das Spiel dirigiert. Es hat nicht alleine an ihm gelegen. Wir haben das Spiel 40 Minuten lang gut gemacht. Wir machen 1-2 dumme Verteidigungsfehler, lassen so Standards zu. Sie haben darauf gewartet. Es war von ihrer Seite her cleverer.»

Zur Leistung: «Die Situation ist uns bewusst. Sie waren robuster, gingen in die Zweikämpfe – man hat gesehen, dass sie praktisch jeden für sich entscheiden konnten. Wir sind uns gewohnt, spielerisch Akzente zu setzen. Wenn das nicht klappt, muss man auch mal hinten reinstehen und kontern. Aber das ist nicht unser Spiel. Vieles läuft gegen uns. Das Eigentor, das 2:0 – und dann kommen wir trotzdem zurück mit dem Penalty und könnten so das Spiel nochmals spannend machen. Es ist dumm. Wenn man das Ganze betrachtet, war das nicht clever.»

Zu seinen Sorgen nach der guten EM-Kampagne: «Es fehlt sehr viel Erfahrung, die zurückgetreten ist. In den letzten beiden Spielen lief sehr viel gegen uns. Die Jungen müssen sich zuerst finden. Die Gegner wissen mittlerweile, wie wir spielen. Wir haben versucht, 1-2 Elemente einzubauen, die Gegner mit Offensivdruck zu überraschend. Das ist uns nicht gelungen. Sie waren heute geduldiger, haben uns mit Standards und Konterchancen bestraft.»

