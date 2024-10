Kurz zusammengefasst Schweiz verliert 0:2 gegen Serbien

Es ist die dritte Niederlage im dritten Nations-League-Spiel

Kobel: «Wir haben sie eingeladen, ihre Stärken zu zeigen»

Kobel: «Wir haben sie eingeladen, ihre Stärken zu zeigen»

Rieder: «Es war eine ärgerliche Niederlage»

Die Schweiz verliert auch das dritte Nations-League-Spiel in Folge mit 0:2 gegen Serbien. Foto: TOTO MARTI 1/10

Mehr Chancen, mehr Schüsse, mehr Ballbesitz, mehr Eckbälle und mehr Pässe – schaut man auf die Statistik, könnte man glauben, die Schweiz hat gegen Serbien unglücklich 0:2 verloren am Samstagabend. Tatsache ist aber, dass die Nati ihr schlechtestes Spiel des Jahres gezeigt hat. «Es war sicher kein gutes», sagt Goalie Gregor Kobel. Man sei mit der Erwartung nach Serbien gereist, dass man gewinnen will und muss.

«Wir sind eigentlich gut ins Spiel gekommen – dann haben wir sie etwas dazu eingeladen, ihre Stärken zu zeigen», so Kobel. Gemeint sind damit die Freistösse, die man kurz vor der Halbzeit mehrfach zugelassen hat und wovon einer zum ersten Gegentor führte.

«Es war nicht alles schlecht»

Fabian Rieder, der in der Halbzeit eingewechselt wurde, sieht die Leistung der Schweiz überraschend positiv: «Wir haben alles gegeben, wir hatten den Gegner im Griff. Es ist eine ärgerliche Niederlage.» Es habe nicht viel gefehlt und das Wettkampfglück sei nicht auf der Seite der Schweizer gewesen. «Es war nicht alles schlecht. Es ist eine schwierige Phase, aber kein Weltuntergang», so Rieder. Manuel Akanji beklagt sich derweil vor dem SRF-Mikrofon noch über den Rasen. «Es war einer der schlechtesten Plätze, auf denen ich je gespielt habe, aber das darf keine Ausrede sein», so der Defensivleader.

Dan Ndoye, der mit Abstand beste Schweizer in Leskovac am Samstagabend, bringt es auf den Punkt: «Wir waren in den entscheidenden Momenten nicht gut.» Man sei nun nach drei Niederlagen und 0 Punkten in einer schwierigen Situation. «Wir müssen versuchen, so schnell wie möglich aus dieser negativen Spirale zu kommen – die Qualität und Mentalität dafür haben wir», sagt der Bologna-Flügelflitzer.

Wo ist der Glanz der Europameisterschaft hin?

Von einer negativen Spirale war man vor nicht allzu langer Zeit noch weit entfernt, als die Schweiz zu den Nationen gehörten, die an der Europameisterschaft in Deutschland für Furore sorgten. Der EM-Glanz ist nach der Niederlagen-Serie zum Nations-League-Auftakt verpufft. Doch warum? «Ich glaube nicht, dass etwas kaputtgegangen ist», sagt Ndoye.

0:59 Blick-Fussballchef zur Nati: «Fertig mit den Ausreden»

Fabian Rieder möchte die EM und die Nations League nicht miteinander vergleichen. «Es gibt immer wieder Phasen im Fussball, wo es besser läuft und Phasen, wo es schlechter läuft.» Auch Goalie Gregor Kobel sagt: «Man muss schon sagen, dass es jetzt etwas anderes ist als bei einer Europameisterschaft.» Woran es genau liegt, dass die Schweiz den EM-Schwung nicht über die Sommerferien hinaus mitnehmen konnte, ist auch für den Dortmund-Star schwierig zu erklären.

