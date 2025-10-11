DE
«Heute viele Ballverluste, die wir vorher nicht hatten»
3:03
«Heute viele Ballverluste, die wir vorher nicht hatten»

«Zuerst wollte Breel schiessen»
Das steckt hinter dem ersten Xhaka-Penalty seit sieben Jahren

Granit Xhaka (33) erzielt gegen Schweden seinen ersten Penaltytreffer seit 2018. Der Nati-Captain erklärt, warum er in den letzten Jahren nie mehr vom Punkt angetreten ist.
Publiziert: 07:52 Uhr
|
Aktualisiert: vor 8 Minuten
Es ist schon so lange her, dass sich offenbar nicht einmal mehr Granit Xhaka (33) selbst so richtig daran erinnern kann. Im März 2018 trifft der Nati-Captain beim 6:0-Sieg im Testspiel gegen Panama vom Punkt. Es ist bis zum WM-Quali-Duell gegen Schweden (2:0) Xhakas letzter Penalty.

Doch warum schnappt ausgerechnet er sich den Ball, als der eingewechselte Djibril Sow (28) in Solna nach etwas mehr als einer Stunde im schwedischen Strafraum zu Boden geht? «Zuerst wollte Breel schiessen», verrät Xhaka. Er habe sich darum absichtlich den Ball genommen, damit die Schweden den Nati-Stürmer in der Vorbereitung auf den Penalty in Ruhe lassen würden. «Dann hat Breel gesagt, ich soll doch den Penalty übernehmen», so der Captain.

Wie Murat Yakin ein paar Minuten später an der Pressekonferenz erklärt, sei Xhaka aber ohnehin von Anfang an als Schütze vorgesehen gewesen. «Er stand heute auf der Liste ganz oben», sagt der Nati-Trainer. «Ich freue mich extrem, dass er in einem solchen Spiel bei einem entscheidenden Penalty Verantwortung übernimmt. Man hat schon im Training gesehen, mit welcher Spielfreude und Ernsthaftigkeit er dabei ist.»

Shaqiri mit Penalty-Monopol

Er habe sich gut gefühlt und darum entschieden, den Penalty zu schiessen, gibt Xhaka an. Dass sich der Nati-Captain vom Punkt versucht, hat es in den vergangenen siebeneinhalb Jahren nicht nur in der Nati nie gegeben. Auch bei seinen Klubs hat Xhaka in dieser Zeit nie einen Penalty geschossen. 

Aber warum nimmt das lange Warten ausgerechnet im vielleicht wichtigsten WM-Quali-Spiel ein Ende? «2016 gegen Polen habe ich das letzte Mal einen Penalty verschossen. Danach gab es keinen Grund mehr für mich, zu schiessen, als Shaq noch bei uns war», so Xhaka. Der Ex-Nationalspieler sei vom Punkt derart treffsicher gewesen, dass man keinen anderen Schützen benötigt habe.

Nach Xhakas souveränem Penalty gegen Schweden könnte das ab sofort wieder gelten.

Folge der Nati und verpasse nichts mehr

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
4
6
2
Nordirland
Nordirland
3
2
6
3
Slowakei
Slowakei
3
1
6
4
Luxemburg
Luxemburg
3
-7
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
9
9
2
Kosovo
Kosovo
3
-2
4
3
Slowenien
Slowenien
3
-3
2
4
Schweden
Schweden
3
-4
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
3
9
7
2
Schottland
Schottland
3
4
7
3
Griechenland
Griechenland
3
-1
3
4
Belarus
Belarus
3
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
6
9
2
Ukraine
Ukraine
3
0
4
3
Island
Island
3
2
3
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
3
-8
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
9
6
2
Georgien
Georgien
2
2
3
3
Türkei
Türkei
2
-5
3
4
Bulgarien
Bulgarien
2
-6
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
2
6
6
2
Armenien
Armenien
2
-4
3
3
Ungarn
Ungarn
2
-1
1
4
Irland
Irland
2
-1
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
5
15
13
2
Polen
Polen
5
4
10
3
Finnland
Finnland
6
-1
10
4
Litauen
Litauen
6
-3
3
5
Malta
Malta
6
-15
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
5
17
15
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
6
8
13
3
Rumänien
Rumänien
5
4
7
4
Zypern
Zypern
6
-2
5
5
San Marino
San Marino
6
-27
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
5
21
15
2
Italien
Italien
4
5
9
3
Israel
Israel
5
4
9
4
Estland
Estland
5
-8
3
5
Moldawien
Moldawien
5
-22
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordmazedonien
Nordmazedonien
6
9
12
2
Belgien
Belgien
5
13
11
3
Wales
Wales
5
5
10
4
Kasachstan
Kasachstan
6
-4
6
5
Liechtenstein
Liechtenstein
6
-23
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
5
13
15
2
Albanien
Albanien
5
2
8
3
Serbien
Serbien
4
-1
7
4
Lettland
Lettland
5
-4
4
5
Andorra
Andorra
5
-10
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
5
16
13
2
Tschechien
Tschechien
6
5
13
3
Färöer
Färöer
6
3
9
4
Montenegro
Montenegro
6
-9
6
5
Gibraltar
Gibraltar
5
-15
0
Qualifiziert
Playoffs
