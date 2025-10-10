Die Nati zeigt auch im dritten WM-Quali-Spiel einen souveränen Auftritt. Granit Xhaka grösstenteils zufrieden und klärt auf, warum er und nicht Breel Embolo den Penalty geschossen hat.

1/32 Sieg gegen Schweden: Die Schweiz gewinnt in Solna mit 2:0 und wahrt ihre weisse Weste in der WM-Quali. Die Qualifikation für die Endrunde rückt so sehr nahe. Foto: TOTO MARTI

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Murat Yakin (gegenüber SRF)

«Heute war es eine sehr offene Partie. Wir haben auch etwas Glück gebraucht, aber das haben wir uns auch irgendwie verdient mit dem Aufwand, den wir betrieben haben. Es war eine abgeklärte Mannschaftsleistung. In jeder Phase hatten wir das Spiel unter Kontrolle. Und wir haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt geschossen.»

«Zum Penalty habe ich noch keine Bilder gesehen, aber die Entstehung hat mich sehr gefreut. Es war genau das, was wir in der Pause angesprochen haben: Über die Seiten kommen und dann in die Tiefe attackieren. Das haben wir in der ersten Halbzeit nicht so gut gemacht. Aber je länger das Spiel geht, desto weniger können sie ihre Linie halten. Es war sehr auffällig, dass wir da noch geduldiger werden über die Seiten und das war auch die Aufgabe von Djibril (Sow), welcher das hervorragend umgesetzt hat.»

«Es war wichtig, zu Hause mit den beiden Spielen den Grundstein zu legen. Wenn man dann auswärts in Schweden mit dieser Kulissen noch einmal punkten kann, muss man sich glücklich schätzen. Wir schauen von Spiel zu Spiel und freuen uns darüber, wie wir spielen, wie wir auch als Team auftreten. Praktisch alle haben an ihre Super-Leistungen vom September anknüpfen können. Das ist sehr erfreulich zum Anschauen. Wir haben eine clevere, eine erfahrene Mannschaft, welche auch weiss, dass es jetzt am Montag unsere Chance sein kann. Den Sieg vor einem Monat musst du wieder abhaken. Es fängt wieder bei null an.»

«Klar wird jetzt gefeiert. Solche Momente musst du auch geniessen. Diese Mannschaft funktioniert, hat eine Super-Harmonie. Das sieht man auch auf dem Spielfeld. Das macht Freude.»

Johan Manzambi (gegenüber SRF)

Zu seinem Tor: «Ich habe es einfach mal probiert – und geschafft, deshalb bin ich jetzt sehr glücklich. Ich fühle mich sehr gut und hoffe, dass ich so weitermachen kann.»

«Wir haben eine sehr gute Mannschaft mit guter Qualität. Ich bin noch neu, aber es sind alle korrekt zu mir und deshalb fühle ich mich auch wohl auf und neben dem Platz. Wir wollen alles gewinnen. Jetzt haben wir neun Punkte und kein Gegentor kassiert, deshalb hoffe ich, dass wir so weitermachen. Aber es ist noch nicht fertig.»

Remo Freuler (gegenüber SRF)

«Heute habe ich viele Bälle erobert, da bin ich mir nicht zu schade. Schlussendlich zählt, dass wir gewonnen haben und nicht, ob ich mehr oder weniger Bälle erobert habe. Wichtig ist, dass mir ein gutes Spiel gelungen ist. Die Aktionen haben der Mannschaft auch geholfen.»

«Wir stehen an seinem sehr guten Punkt. Wir haben sehr gute Chancen, um nach Amerika zu gehen. Es liegt jetzt an uns, am Montag noch einmal einen Schritt nach vorne zu gehen. Wenn wir solche Leistungen zeigen wie heute, sieht es sicher sehr gut aus. Wenn wir das Spiel heute nicht gewonnen hätten, wäre es noch einmal sehr eng geworden.»