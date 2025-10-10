DE
FR
Abonnieren

Xhaka über Sieg in Schweden
«Heute viele Ballverluste, die wir vorher nicht hatten»

Granit Xhaka, Nico Elvedi und Gregor Kobel sprechen im Interview über den Sieg gegen Schweden.
Publiziert: 10.10.2025 um 23:54 Uhr
Teilen
Kommentieren
Alles zur WM-Quali der Nati
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen