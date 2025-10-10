DE
Home
Sport
Fussball
Nati
Nati: Die Stimmen zum Nati-Sieg in Schweden
Xhaka über Sieg in Schweden
«Heute viele Ballverluste, die wir vorher nicht hatten»
Granit Xhaka, Nico Elvedi und Gregor Kobel sprechen im Interview über den Sieg gegen Schweden.
Publiziert: 10.10.2025 um 23:54 Uhr
Alles zur WM-Quali der Nati
3:03
Xhaka über Sieg in Schweden
«Heute viele Ballverluste, die wir vorher nicht hatten»
0:32
Elvedi zu Gyökeres und Co.
«Werde mir sicher noch paar Videos zuschicken lassen»
0:43
Vor WM-Quali-Spielen
Hier rücken Xhaka, Akanji und Co. ins Nati-Camp ein
0:59
Yakin nach Slowenien-Sieg
«Wir haben den Respekt erarbeitet»
0:13
Das sagen die Nati-Spieler
«Wir brauchen euch für die nächsten drei Punkte»
0:47
Puertas bald in der Nati?
«Warte auf den Pass, dann schauen wir, was passiert»
