Nati-Star Embolo bricht nach bitterem WM-Out sein Schweigen

Er hat ein paar Tage gebraucht, um sein bitteres WM-Ende zu verdauen. Nun meldet sich Breel Embolo erstmals zu Wort. Und bedankt sich nicht nur für die Unterstützung, sondern gibt den Fans auch ein Versprechen.

Im WM-Viertelfinal gegen Argentinien (1:3 n.V.) leidet die ganze Schweiz mit Breel Embolo (29). In der 72. Minute sieht er für eine Schwalbe an der Seitenlinie Gelb-Rot. Die Nati-Stars können den Schiri-Entscheid nicht fassen, der Rotsünder weint beim Verlassen des Rasens bittere Tränen.

Zur Szene geäussert hat sich Embolo bisher nicht. Als die Nati zwei Tage nach dem WM-Out zurück in der Schweiz ist, steigt er mit einer Kappe auf dem Kopf und hochgezogener Kapuze aus dem Flugzeug. Auch beim offiziellen Empfang auf dem Turbinenplatz bei der Hardbrücke, als Tausende Fans die WM-Helden feiern, trägt er Kappe und Sonnenbrille – auch wenn er schon etwas gelöster wirkt. Die Zuneigung der Fans, die mit zahlreichen Plakaten klarmachen, dass sie hinter ihm stehen, dürfte ihm guttun.

«Gibt immer noch keine Worte»

Mit etwas Abstand bricht Embolo nun sein Schweigen. Er tut dies auf Instagram mit einem emotionalen Post und einer Fotostrecke mit WM-Eindrücken. «Ich habe einige Zeit gebraucht, um diese Niederlage wirklich zu verarbeiten», gibt er zu. Und fügt an: «Es gibt immer noch keine Worte, um die Enttäuschung zu beschreiben, die ich empfinde.» Dann richtet er sich direkt an die Fans. «Ich hoffe von ganzem Herzen, dass wir euch während dieser Weltmeisterschaft stolz gemacht haben.» Das hat die Nati definitiv, mit der erfolgreichsten WM der Geschichte. Embolo versichert: «Wir haben alles für dieses Trikot, für unser Land und für euch alle gegeben.»

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Dann nutzt er die Chance, sich bei allen zu bedanken, die während dem WM-Abenteuer für die Mannschaft da waren und sie unterstützt haben – angefangen beim Staff über die Teamkollegen und Familien bis zur gesamten Schweiz. «Das hat uns mehr bedeutet, als ihr euch vorstellen könnt.»

Abschliessend richtet Embolo den Blick schon wieder nach vorne. «Diese Niederlage tut weh, aber sie wird uns nicht definieren.» Denn: «Die Schweiz verdient grosse Momente, und wir werden weiter kämpfen, um sie euch zu bescheren.» Embolo verspricht den Fans: «Wir werden stärker zurückkommen. Die Schweiz wird stärker zurückkommen.»