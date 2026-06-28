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Transfer-Guru meldet
Xhaka ist sich mit Chelsea bereits einig

Es wäre der Transfer-Hammer dieses Sommers: Chelsea will Nati-Captain Granit Xhaka unbedingt nach London lotsen. Der Schweizer hat den Verhandlungen mit den Blues offenbar bereits zugesagt.
Publiziert: vor 52 Minuten
|
Aktualisiert: vor 31 Minuten
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Chelsea baggert an unserem Nati-Captain Granit Xhaka.
Foto: TOTO MARTI
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Andrea Cattani und Sven Schoch

Es ist ein Transfer-Hammer aus dem Nati-Camp, der am Samstag die Runde macht: Chelsea ist heiss auf Granit Xhaka (33) und will den Schweizer Führungsspieler diesen Sommer unbedingt von Sunderland an die Stamford Bridge lotsen.

Gemäss Blick-Informationen hatten sich die Transfersondierungen der Blues in den letzten Tagen parallel zur WM-Vorrunde intensiviert. Nun folgt der nächste Schritt: Xhaka soll sich mit Chelsea bereits einig sein über den Wechsel. Transfer-Guru Fabrizio Romano schreibt denn auch am Sonntagmorgen: «Xhaka treibt den Transfer persönlich voran, weil er in London leben und bei Chelsea wieder mit Xabi Alonso arbeiten möchte.»

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Alonso (44) ist seit diesem Sommer der neue Trainer bei den Londonern. Zusammen mit Leader Xhaka sorgte der Spanier 2024 für die dominanteste Saison in der Geschichte von Bayer Leverkusen und holte mit der Werkself das Double.

An den Verhandlungen ändert die Xhaka-Zusage an Chelsea aber vorerst wenig. Der Ball liegt bei den Blues sowie Sunderland mit dem Zürcher Klubchef Kyril Louis-Dreyfus (29). Gerüchten zufolge soll eine hohe Ablöse von bis zu 35 Millionen Franken im Raum stehen, was aber auch Teil des Verhandlungsprozesses ist. Gut möglich, dass das Pokern um den Nati-Leitwolf noch länger andauert.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
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