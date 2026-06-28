Es ist ein Transfer-Hammer aus dem Nati-Camp, der am Samstag die Runde macht: Chelsea ist heiss auf Granit Xhaka (33) und will den Schweizer Führungsspieler diesen Sommer unbedingt von Sunderland an die Stamford Bridge lotsen.
Gemäss Blick-Informationen hatten sich die Transfersondierungen der Blues in den letzten Tagen parallel zur WM-Vorrunde intensiviert. Nun folgt der nächste Schritt: Xhaka soll sich mit Chelsea bereits einig sein über den Wechsel. Transfer-Guru Fabrizio Romano schreibt denn auch am Sonntagmorgen: «Xhaka treibt den Transfer persönlich voran, weil er in London leben und bei Chelsea wieder mit Xabi Alonso arbeiten möchte.»
Alonso (44) ist seit diesem Sommer der neue Trainer bei den Londonern. Zusammen mit Leader Xhaka sorgte der Spanier 2024 für die dominanteste Saison in der Geschichte von Bayer Leverkusen und holte mit der Werkself das Double.
An den Verhandlungen ändert die Xhaka-Zusage an Chelsea aber vorerst wenig. Der Ball liegt bei den Blues sowie Sunderland mit dem Zürcher Klubchef Kyril Louis-Dreyfus (29). Gerüchten zufolge soll eine hohe Ablöse von bis zu 35 Millionen Franken im Raum stehen, was aber auch Teil des Verhandlungsprozesses ist. Gut möglich, dass das Pokern um den Nati-Leitwolf noch länger andauert.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
3
-4
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
3
3
7
3
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
3
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
3
4
6
2
Australien
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
3
-2
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
3
-8
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
3
-10
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
3
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
3
-4
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
3
0
4
3
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
3
-5
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
3
-9
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
3
4
7
2
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0