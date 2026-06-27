Gänsehautmoment bei Foletti

Patrick Foletti war als Goalietrainer an den letzten sieben Turnieren mit der Nati dabei. Der Tessiner sagt, was der Schlüssel ist, damit die Schweiz ganz weit kommen kann. Und warum er in den letzten Tagen einen Gänsehautmoment hatte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Patrick Foletti, Goalietrainer der Nati, schwärmt von Teamgeist und Motivation

Emotionaler «Gänsehautmoment» nach Remis gegen Katar bei interner Team-Sitzung

Foletti: Erfolgsgeheimnis liegt in monatelangem Zusammensein, wie Brasilien oder Italien

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Über 60 Personen gehören zum SFV-Tross an dieser WM. Einer, der am längsten dabei ist, ist Patrick Foletti (52). Der Tessiner betreut seit 15 Jahren die Torhüter der Nati und ist weit mehr als ein Goalietrainer. Er ist auch ein ausgezeichneter Kommunikator und Motivator.

Als er am Freitag nach dem Training in einer Medienrunde über seine Arbeit erzählt, schwärmt er von einem «Gänsehautmoment», den er am Donnerstag erlebt hat. «Wir haben uns für diese WM hohe Ziele gesetzt. Aber nichts ist selbstverständlich. Und das Ganze war nach dem Remis gegen Katar nicht ganz ohne.» Ins Detail gehen, was ihn so berührt hat, mag Foletti nicht, sagt aber: «Wir hatten die alltägliche Staff-Sitzung. Muri richtete ein paar Worte an uns, ehe auch noch die ganze Mannschaft dazu kam und wir einen kleinen Empfang hatten. Und wir wählten wie gewohnt unseren besten Spieler, ähnlich wie bei der Fifa.»

Foletti schwärmt

Der Moment muss auf alle Fälle gestimmt haben. Foletti jedenfalls schwärmt von der «geilen Energie» und den «guten Vibes», die herrschen. Und diese müssten sie nun zwingend beibehalten, um auch in der K.o.-Phase erfolgreich zu sein. «Wir sind bereits mehr als einen Monat zusammen, aber wenn wir bis zum Ende gehen wollen, müssen wir noch ein paar Wochen mehr zusammen sein», so der Tessiner.

Für Foletti ist das der Schlüssel zum Erfolg. «Am Morgen fragte ich meine Torhüter, was ist der Unterschied zwischen einer guten Mannschaft und einer, die mehrere Sterne auf dem Trikot hat?» Foletti gibt gleich selbst die Antwort: «Brasilien, Deutschland oder Italien hatten zwar jeweils unheimlich viel Talent, aber sie waren es sich eben auch gewohnt zwei Monate zusammen zu sein.» Das müsse sich das Team und der Staff bewusst sein, wobei auch jeder seine Rolle akzeptieren müsse. «Das ist die Herausforderung. Und die ist nicht ganz ohne.»

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