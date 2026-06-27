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Gänsehautmoment bei Foletti
«Wir müssen diese guten Vibes behalten»

Patrick Foletti war als Goalietrainer an den letzten sieben Turnieren mit der Nati dabei. Der Tessiner sagt, was der Schlüssel ist, damit die Schweiz ganz weit kommen kann. Und warum er in den letzten Tagen einen Gänsehautmoment hatte.
Publiziert: vor 15 Minuten
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Patrick Foletti ist seit 2010 bei der Nati dabei.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Patrick Foletti, Goalietrainer der Nati, schwärmt von Teamgeist und Motivation
  • Emotionaler «Gänsehautmoment» nach Remis gegen Katar bei interner Team-Sitzung
  • Foletti: Erfolgsgeheimnis liegt in monatelangem Zusammensein, wie Brasilien oder Italien
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Christian FinkbeinerStv. Fussballchef

Über 60 Personen gehören zum SFV-Tross an dieser WM. Einer, der am längsten dabei ist, ist Patrick Foletti (52). Der Tessiner betreut seit 15 Jahren die Torhüter der Nati und ist weit mehr als ein Goalietrainer. Er ist auch ein ausgezeichneter Kommunikator und Motivator.

Als er am Freitag nach dem Training in einer Medienrunde über seine Arbeit erzählt, schwärmt er von einem «Gänsehautmoment», den er am Donnerstag erlebt hat. «Wir haben uns für diese WM hohe Ziele gesetzt. Aber nichts ist selbstverständlich. Und das Ganze war nach dem Remis gegen Katar nicht ganz ohne.» Ins Detail gehen, was ihn so berührt hat, mag Foletti nicht, sagt aber: «Wir hatten die alltägliche Staff-Sitzung. Muri richtete ein paar Worte an uns, ehe auch noch die ganze Mannschaft dazu kam und wir einen kleinen Empfang hatten. Und wir wählten wie gewohnt unseren besten Spieler, ähnlich wie bei der Fifa.»

Foletti schwärmt

Der Moment muss auf alle Fälle gestimmt haben. Foletti jedenfalls schwärmt von der «geilen Energie» und den «guten Vibes», die herrschen. Und diese müssten sie nun zwingend beibehalten, um auch in der K.o.-Phase erfolgreich zu sein. «Wir sind bereits mehr als einen Monat zusammen, aber wenn wir bis zum Ende gehen wollen, müssen wir noch ein paar Wochen mehr zusammen sein», so der Tessiner.

Für Foletti ist das der Schlüssel zum Erfolg. «Am Morgen fragte ich meine Torhüter, was ist der Unterschied zwischen einer guten Mannschaft und einer, die mehrere Sterne auf dem Trikot hat?» Foletti gibt gleich selbst die Antwort: «Brasilien, Deutschland oder Italien hatten zwar jeweils unheimlich viel Talent, aber sie waren es sich eben auch gewohnt zwei Monate zusammen zu sein.» Das müsse sich das Team und der Staff bewusst sein, wobei auch jeder seine Rolle akzeptieren müsse. «Das ist die Herausforderung. Und die ist nicht ganz ohne.»

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
2
-1
1
4
Usbekistan
Usbekistan
2
-7
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Kroatien
Kroatien
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
K.o.-Phase
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