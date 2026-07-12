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«Haben gegen den Schiedsrichter und den VAR gespielt»
2:12
Yakin zu WM-Aus:«Haben gegen den Schiedsrichter und den VAR gespielt»

Nati-Trainer Yakin über Nacht nach WM-Out
«Habe drei, vier Stunden geschlafen»

Nach dem unglücklichen WM-Aus im Viertelfinal gegen Argentinien zieht Murat Yakin (51) Bilanz. Und gibt indirekt ein Versprechen ab.
Publiziert: 21:19 Uhr
|
Aktualisiert: 21:22 Uhr
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Murat Yakin hat eine kurze Nacht hinter sich.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Murat Yakin zieht nach WM-Aus mit der Nati Bilanz in Kansas City
  • Yakin betont Stolz auf Team und plant keine berufliche Veränderung
  • Vertrag als Nati-Coach läuft bis Sommer 2028
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Lucas Werder und Toto Marti

Viel geschlafen hat Murat Yakin (51) nicht, als er am Sonntagmorgen (Ortszeit) – keine zwölf Stunden nach Verlassen des Arrowhead Stadiums – bereits wieder vor den Medien Platz nimmt. «Wir haben in der Nacht mit dem Staff das Turnier noch einmal Revue passieren lassen.» Wann genau er im Bett gelandet sei, weiss der Nati-Coach nicht mehr genau. «Drei, vier Stunden habe ich wohl geschlafen.»

Das WM-Abenteuer, das 40 Tage zuvor mit dem Abflug in Zürich begonnen hat, sei «eine fantastische Reise» gewesen. «Die Mission anzunehmen, die beste WM aller Zeiten zu spielen, war für mich eine grosse Ehre», bilanziert Yakin. Über das Spiel gegen Argentinien will er nicht mehr gross reden. Mit Ausnahme von zwei, drei Fragen zum Platzverweis gegen Breel Embolo. «Das ist vorbei, es ist erledigt», findet er.

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Das bittere Aus im WM-Viertelfinal bedauert Yakin aber trotzdem. Es sei sehr schade, dass das Turnier für die Nati so zu Ende gegangen sei. «Die Mannschaft hat es nicht verdient, auf diese Weise auszuscheiden», so der Nati-Coach. Jetzt brauche es Zeit, um das alles zu verdauen. «Bis man alles realisiert und verstanden hat, was in den letzten Wochen passiert ist, dauert es vielleicht noch ein paar Tage.»

Yakin will nicht Schauspieler werden

Über seine Zukunft muss sich Yakin dagegen keine Gedanken machen. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2028. Und trotz des in den vergangenen Wochen um seine Person entstandenen Hypes plant er nicht, seinen Posten als Nati-Trainer abzugeben. «Ich hoffe nicht, dass ihr denkt, dass ich jetzt als Schauspieler Karriere mache», scherzt Yakin.

Aber auch ein Job-Wechsel innerhalb des Fussball-Geschäfts sei für ihn kein Thema. «Ich bin extrem stolz, Trainer der Nationalmannschaft zu sein, und habe extrem Lust, weiter mit dieser Mannschaft zu arbeiten. Für mich gibt es null Gedanken, irgendeinen anderen Weg einzuschlagen», schliesst Yakin seine letzte WM-Pressekonferenz ab.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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