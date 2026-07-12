Nach dem unglücklichen WM-Aus im Viertelfinal gegen Argentinien zieht Murat Yakin (51) Bilanz. Und gibt indirekt ein Versprechen ab.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Murat Yakin zieht nach WM-Aus mit der Nati Bilanz in Kansas City

Yakin betont Stolz auf Team und plant keine berufliche Veränderung

Vertrag als Nati-Coach läuft bis Sommer 2028

Viel geschlafen hat Murat Yakin (51) nicht, als er am Sonntagmorgen (Ortszeit) – keine zwölf Stunden nach Verlassen des Arrowhead Stadiums – bereits wieder vor den Medien Platz nimmt. «Wir haben in der Nacht mit dem Staff das Turnier noch einmal Revue passieren lassen.» Wann genau er im Bett gelandet sei, weiss der Nati-Coach nicht mehr genau. «Drei, vier Stunden habe ich wohl geschlafen.»

Das WM-Abenteuer, das 40 Tage zuvor mit dem Abflug in Zürich begonnen hat, sei «eine fantastische Reise» gewesen. «Die Mission anzunehmen, die beste WM aller Zeiten zu spielen, war für mich eine grosse Ehre», bilanziert Yakin. Über das Spiel gegen Argentinien will er nicht mehr gross reden. Mit Ausnahme von zwei, drei Fragen zum Platzverweis gegen Breel Embolo. «Das ist vorbei, es ist erledigt», findet er.

Das bittere Aus im WM-Viertelfinal bedauert Yakin aber trotzdem. Es sei sehr schade, dass das Turnier für die Nati so zu Ende gegangen sei. «Die Mannschaft hat es nicht verdient, auf diese Weise auszuscheiden», so der Nati-Coach. Jetzt brauche es Zeit, um das alles zu verdauen. «Bis man alles realisiert und verstanden hat, was in den letzten Wochen passiert ist, dauert es vielleicht noch ein paar Tage.»

Yakin will nicht Schauspieler werden

Über seine Zukunft muss sich Yakin dagegen keine Gedanken machen. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2028. Und trotz des in den vergangenen Wochen um seine Person entstandenen Hypes plant er nicht, seinen Posten als Nati-Trainer abzugeben. «Ich hoffe nicht, dass ihr denkt, dass ich jetzt als Schauspieler Karriere mache», scherzt Yakin.

Aber auch ein Job-Wechsel innerhalb des Fussball-Geschäfts sei für ihn kein Thema. «Ich bin extrem stolz, Trainer der Nationalmannschaft zu sein, und habe extrem Lust, weiter mit dieser Mannschaft zu arbeiten. Für mich gibt es null Gedanken, irgendeinen anderen Weg einzuschlagen», schliesst Yakin seine letzte WM-Pressekonferenz ab.

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